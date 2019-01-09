趕走老員工、將工作轉移至海外　IBM內部文件惹議

▲疑似IBM內部文件曝光，其中一項「員工組合年輕化」計畫引起不滿。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

一名IBM前高層主管控訴IMB因年齡問題將他解雇，據其提交至法庭上的報告顯示，IBM的管理階層曾討論如何使公司員工年輕化，並將工作轉移至海外。

這份報告於去年12月提交至法法庭，其中概述了一項「糾正資歷組合」的提案，另外也詳細說明IBM如何將已開發國家的工作崗位「提升及轉移」至哥斯大黎加及印度等地。一名遭IBM解雇的前員工要求法院強制IBM公開這份文件的其他部分。這名前員工在1月4日提交的動議中指出：「IBM從未說過這份文件不存在，他們只是拒絕公開，試圖將這些幕後的人隱藏起來。」

彭博報導，儘管IBM執行長羅梅蒂（Ginni Rometty）曾於2016年在美國總統川普舉行的峰會前夕，公開宣布要在美國招聘2.5萬名員工，但多年來IBM一直偷偷地解雇員工，這些動作引起現任及前任IBM員工的憤怒，紛紛在臉書等社群媒體上發文洩憤。

IBM表示，這起訴訟「沒抓到重點」，因為仍有一些比原告更年長的員工被保留在團隊中，IBM發言人Ed Barbini指出，「這是因為IBM依據技能及商業條件聘用員工，而非年齡。事實上，自2010年以來，我們在美國的勞工年齡並沒有差異，但由於我們在技能及再培訓方面的大量投資，員工們的技能狀況發生了巨大變化。」

外媒ProPublica去年曾針對類似文件做出相關報導，該報導指出IBM在對待年長員工方面違反了美國就業法。從2012年底至2017年底，IBM的員工數減少了5.4萬人，該公司在美國、加拿大及其他底薪高的地區裁撤員工，以便在錯過雲端計算技術及行動技術的早期階段後降低成本。目前Alphabet旗下的Google及微軟等公司在規模、營收及聲望都獲得大幅提升，而IBM則一直處在追趕的姿態。

▲IBM自2016年起已將數個工作崗位自高薪的美國轉移至更便宜的勞動力市場。（圖／達志影像／美聯社）

許多科技及其他領域的公司都開始將工作遷移至海外，以利用當地的低薪優勢更接近市場。據了解，總部位於紐約的IBM在印度的員工數甚至超過美國。

IBM的裁員浪朝引起一大批員工的不滿，這些遭裁員的員工認為，是因為他們的年齡及數十年來累積的高薪，使他們成為IBM的裁員目標。據ProPublica的估計，在過去5年來，IBM就已裁撤超過2萬名年齡超過40歲以上的美國員工，占當時全美裁員總數的60%。自2010年起，IBM不再透露其在美國的員工數，但截至2017年底，IBM在全球共有38萬300名員工。

目前尚無法得知誰參與編撰了這份文件，或這份文件使否反映了IBM實施的計畫。儘管如此，若這份長達8頁的文件內容屬實，那2016年至今，IBM確實已將數個工作崗位自高薪的美國轉移至更便宜的勞動力市場。

這份文件中有一頁標題顯示，這份文件是由「數位商務小組」製作，該部門主在負責將數位技術整合至整間公司。其中一張標題為「混合雲－人才裁撤計畫概述」（Hybrid Cloud - Talent Fall Plan Overview）的簡報詳細介紹了「取代」主要市場的工作崗位，在哥斯大黎加、印度、波蘭及羅馬尼亞等地區招聘員工以提高「勞動生產率」。另一張標題為「早期專業招募」的簡報則提出一項「員工組合年輕化」的計畫。在美國，歧視40歲以上的求職者是違法的。

IBM這項「員工組合年輕化」的計畫已遭到多方批評，據知情人士透露，美國平等就業委員會已將針對IBM的投訴整合成一項獨立、明確的調查專案。而針對IBM的訴訟也層出不窮，其中包括一名律師提起的集體訴訟，該名律師先前也曾為Uber、亞馬遜等科技巨頭的員工上法庭。