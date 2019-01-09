HTC再戰大陸市場　宏達電：很快會有手機上架

▲VIVE COSMOS。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／綜合報導

宏達電（2498）日前傳出手機相關產品在天貓旗艦店全部下架，就在董事長王雪紅親率團隊前往美國CES之際，HTC VIVE中國區總裁汪叢青對此強調，並沒有退出大陸手機市場，目前正積極協商處理中，很快會有完整的手機產品線上架銷售。

宏達電董事長王雪紅親率團隊前往CES 2019美國消費性電子展，為衝刺今年業績打拚，並在展前就率先推出，內建眼球追蹤功能的VR產品「Vive Pro Eye」，以及內建定位器的全新頭戴式裝置「Vive Cosmos」，一如王雪紅在上週宏達電尾牙上所言，VIVE已打好基礎，今年可期待豐厚的收穫。

同時，針對日前宏達電日前傳出手機相關產品在天貓旗艦店全部下架一事，引來市場猜測，對此，汪叢青坦言，當時的確是有發生下架的情況，目前正積極溝通中，未來還是會持續銷售產品，而且下架的只是其中一個型號，並沒有退出大陸市場，很快會有完整的手機產品線上架銷售。

宏達電表示，內建眼球追蹤功能的「Vive Pro Eye」，提供更直覺的互動方式，包括視覺控制選單導覽及無控制器模式，並在有了眼球追蹤功能後，企業用戶及開發者就可透過收集更多使用資料來完善訓練模擬場景、幫助電腦及VR效能優化及為產品設計和研究團隊提供更深度的反饋，預計將在今年第二季開賣，可望挹注營運成長。



此外，宏達電今年在CES首度亮相的「Vive Cosmos」，是Vive系列最新的頭戴式顯示器產品，提供最高舒適感與簡易的安裝與操作體驗，讓使用者隨時隨地都能迅速進入VR的世界，Vive Cosmos不需要任何外在定位裝置，而且Cosmos也是首款搭載全新VR使用體驗「Vive Reality System」的Vive頭戴式裝置，HTC將在2019年初提供Vive Cosmos的開發者版本，日後將會公布更多資訊。