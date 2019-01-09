「乖乖」二齒娃大解密！雙手藏玄機　只有4人才知道

▲乖乖董事長廖清輝上任半個月，矢志要讓乖乖成為華人國民零食。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡週刊

去年底，國內老字號零食品牌乖乖爆發經營權之爭，一場臨時股東會，現年74歲的第二代長兄廖清輝擊敗弟弟廖明輝接下董座；半個月後，廖清輝接受本刊獨家專訪強調父親從不碰政治，沒想到大股東張貴富競選金門縣議員，還打著乖乖的名義，已碰觸底線，才決定出面拿下經營權「絕非兄弟鬩牆。」

2018年12月20日，走進乖乖中壢廠大門，就看到乖乖人偶矗立一旁，新董座廖清輝話匣子立刻打開，「這個娃娃當年是我、我父親、和設計師吳謙一、林蒼良一起畫的，考你一下，漫畫人物和一般人有什麼不一樣？」看記者一臉猜不透，廖清輝笑說：「手指不一樣，你看乖乖人偶只有4隻手指。」

▲乖乖董事長廖清輝帶記者直擊乖乖生產基地，還不忘出題考記者。

談起12月初的經營權之爭，廖清輝嘆氣說：「我最怕外面說我們是兄弟鬩牆，真的不是。」為避免外界誤解，廖清輝與親友在去年11月14日召開第一次臨股會，張貴富當場承諾會把乖乖字眼從競選文宣拿掉，但過了3天，又被掛回去。「弟弟個人支持他可以，但不能拿乖乖去支持他，這我無法諒解。」廖清輝氣憤說。

雖已離開10年，廖清輝對工廠狀況毫不陌生，他花一上午的時間，臉不紅、氣不喘地邁著大步帶著本刊走完1.1萬坪廠區。逛廠區的大部分時間，廖清輝都讓工廠幹部對本刊解說，「我們是一個團隊，人家說我們老化，才不是，我對團隊很有信心，只是缺少整合，我就是扮演整合的。」董座大位都還沒坐熱的廖清輝開門見山地說。

▲廖清輝帶著本刊看完門面後，腳不停歇地往生產線跑，正在製作「孔雀香酥脆」的機器前傳出陣陣於香味，廖清輝拿起原料說，「這魚粉不便宜，是我特別從挪威找來，很天然。」

乖乖去年營收10億元，廖清輝也替自己訂下目標，期許每年營收至少成長10％，他相信未來乖乖還可在香港、澳門、新加坡、大陸等地販售，尤其是大陸消費市場的潛力，最被他看好，他還擬訂重返大陸的計畫，準備讓乖乖成為「華人圈的國民零食。」

至於是否會推動乖乖上市櫃？廖清輝說，20年前有想過，但因為父親廖金港個性保守，認為公司由自家人掌控比較好，「未來會朝上市櫃方向規劃，但這不是第一要件。」

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