iPhone需求持續看衰　日經：蘋果3款新iPhone產量大砍10%

▲美國蘋果公司（Apple）預計在未來三個月內要下調去年發布的三款新iPhone約10％的產量，顯示蘋果預期今年將近一步受到打擊。（圖／ETtoday示意圖）

財經中心／綜合報導

《日經亞洲評論》報導指出，美國蘋果公司（Apple）預計在未來三個月內要下調去年發布的三款新iPhone約10％的產量，顯示蘋果預期今年將近一步受到打擊。

報導引述知情人士說法指出，蘋果在去年12月底要求供應商降低新iPhone的產量，這也是蘋果近兩個月來第二次下調新iPhone的預計產量。知情人士也表示，降低產量的要求適用於iPhone XS Max、iPhone XS和iPhone XR，但各家供應商下調的幅度並不相同。另一位知情人士則表示，今年第一季新舊iPhone的產量將從原先預估的4700萬至4800萬下降到4000萬至4300萬部。

▲知情人士指出，iPhone XS Max、iPhone XS和iPhone XR全在下調名單內。（圖／記者邱倢芯攝）

蘋果本月初才對市場拋出震撼彈，以中國大陸經濟疲軟使iPhone銷售低於預期為由調降財測，為蘋果2007年來首次推出iPhone後，首次釋出的財測預警。蘋果執行長庫克（Tim Cook）在蘋果網站上發表一封給與投資人的公開信，信中指出，該公司在今年第一財季的營收預估為840億美元，較去年同期的883億美元低，且這樣的數字也較先前分析師預估的890億～930億美元來的低，也連帶衝擊蘋果股價。

報導分析，雖然目前蘋果大部分產品沒有受到美中貿易戰的額外關稅影響，但該公司仍面臨智慧型手機市場逐漸成熟以及美中貿易戰的壓力，蘋果執行長庫克也在他給投資人的公開信中表示，該公司沒有預想到全球經濟放緩的幅度，尤其是在大中華地區。

屬於蘋果供應鏈的台灣鏡頭供應商大立光率先對蘋果下調財測做出反應，大立光本月5日指出，該公司2018年12月的營收較2017年同期下降34％，也較11月下降20％，是自2013年以來最差的12月營收。機殼供應商可成也在7日表示，2018年12月的營收較2017年同期下降了28％。可成也在給投資人的聲明中表示，「我們預估2018年底的市場狀況將持續到2019年底，前景充滿高度不確定和不穩定。」據了解可成主要生產iPhone XR的金屬框架以及為它組裝玻璃面板，也為iPhone XS Max提供一些零組件。