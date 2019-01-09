山雨欲來！全球經濟前景黯淡　世銀下修展望

▲美中貿易戰已導致全球經濟成長前景轉黯。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

2019年全球經濟前景黯淡，國際貿易及投資皆疲軟，貿易緊張局勢仍逐步升級，一些大型新興市場和發展中經濟體承受巨大的金融市場壓力並失去復甦動能。隨著貿易和投資增速放緩，世界銀行（THE WORLD BANK，世銀）也宣布下調全球成長展望。

世界銀行周二（8）發布全球展望半年度報告，在這一充滿挑戰的背景下，預計全球經濟面臨的下行風險將更為嚴峻，包括市場紛亂的波動及貿易戰生及的威脅，而新興市場及發展中國的債務則更加脆弱。

世銀預計今年全球經濟成長將放緩至2.9%，低於2018年的3%，較去年6月的預測下調0.1個百分點。世銀也將新興市場的經濟增速預測下調0.5個百分點至4.2%，同時也小幅調歐元區的成長預測。

借貸成本上升及美中間的貿易戰使全球經濟成長前景黯然，另投資人感到不安。美國股市12月的表現為經濟大蕭條以來最差，美國前財長桑默斯（Larry Summers）敦促決策者盡快對美國經濟衰退做好準備。

世銀執行長喬吉瓦（Kristalina Georgieva）說：「我們正面臨著全球經濟更加困難的時期，金融市場的波動確實釋出了預警信號。」