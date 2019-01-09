支持盧秀燕力推無煙囪產業　王令麟：東森將在台中創3500個就業機會

▲台中市長盧秀燕(左2)出席東森購物電行團隊台中尾牙，東森集團總裁王令麟(右1)表達支持台中拼經濟，今年將在台中釋出3500個就業機會。(圖／東森購物提供，下同)

財經中心／綜合報導

台中市長盧秀燕上任後強調力拼經濟，尤其是無煙囪產業的發展，東森集團總裁暨執行策略長王令麟立即正面回應，表示東森集團將在台中釋出多達3500個就業機會，支持盧市長無煙囪環保的服務業發展。

東森購物電行團隊8日晚間在台中知名大酒店舉辦忘年會尾牙，邀請新上任的台中市長盧秀燕到場參加，身兼東森購物董事長的總裁王令麟親自接待，與同仁互動熱烈。

▲台中市長盧秀燕(左)出席東森購物電行團隊台中尾牙，向現場支持她的東森同仁表示感謝。

盧秀燕表達希望加強台中拼經濟的工作，王令麟當場允諾回應，今年2019年東森電行將在台中擴大營業增加300人就業機會，同時自然美也將在台中展店，增加200位就業機會，再加上東森直銷持續在台中擴充，預計增加3000個就業機會，合計東森集團將會增加3500人的就業機會在台中，支持盧市長進行無煙囪環保的服務業發展。盧秀燕對東森集團的支持表示感謝，「歡迎無煙囪產業到台中，支持台中新鮮的空氣，活力的經濟！」

▲東森購物電行團隊2018年創下25億業績，超過1成同仁年薪破百萬。

東森購物電行團隊在集團全力發展大數據的優勢下，精準掌握顧客消費資料，能夠根據不同顧客需求推薦適合的商品，降低電話行銷的困難度，2018年創下高達25億元業績，八百多名電行員工中，超過一成年薪超過百萬，頂尖電行人員年薪更是高達700萬，寫下許多傳奇！

▲▼東森購物電行團隊台中忘年會尾牙，平日努力打電話推薦優質商品給800多萬會員的同仁，尾牙表演也超賣力精彩。

東森購物台中電行團隊的忘年會尾牙席開30桌，300多位平日積極打電話推薦優質商品給800多萬會員的團隊同仁，暫時卸下一年的辛勞，盡情同樂，同時準備精彩的各項表演，集團大家長王令麟親自到場鼓舞這批先鋒部隊，「有溫度的服務」不僅止是第一線客服、電話行銷人員對所有會員展現的態度，從集團大家長到各級主管特別從台北趕赴台中現場參加，有溫度的支持與鼓勵，讓這些與會員們接觸的第一線人員，感受無比溫暖。

▲▼東森購物以「有溫度的服務」深受會員喜愛，集團大家長王令麟及各級長官也透過行動展現對同仁溫暖的關懷與支持。