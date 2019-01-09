蘋果市值蒸發逾13兆　庫克仍笑領3億紅利

▲庫克在截至去年9月29日的一年中，共獲得了1200萬美元（約新台幣3.7億元）的紅利。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

就在蘋果公司下修財測之際，蘋果執行長庫克2018會計年度拿到個人歷來最高的1200萬美元紅利，在此之前蘋果的獲利及營收皆創新高，市值甚至一度突破1兆美元，但進3個月來蘋果市值已蒸發約4500億美元（約新台幣13兆元）。

據申報資料顯示，庫克（Tim Cook）在截至去年9月29日的一年中，共獲得了1200萬美元（約新台幣3.7億元）的紅利、300萬美元（約新台幣9324萬元）的工資及價值1.21億美元（約台幣37億元）的股票，總薪酬達1.36億美元（約新台幣42億元），另外還有約68.2萬美元（約新台幣2千萬元）的額外津貼。據了解，庫克的紅利是依據蘋果營收及營業利益目標發放，兩者去年接較前一年成長16%。

不過庫克的薪酬未來要再能創新高，恐怕不容易。蘋果上周以中國大陸等地區對iPhone的需求低於預期為由，下調營收展望，蘋果股價聞訊大跌12%。

另外4名蘋果高階主管獲得了400萬美元（約新台幣1.2億元）紅利，總薪資約達2650萬美元（約新台幣8.2億元），這其中包括薪資及股票。

庫克的大部分薪資來自他在2011年所獲得的股票獎勵，他在當時接替賈伯斯（Steve Jobs）擔任蘋果執行長。蘋果股價去年的回報率為49%，幾乎是標普500指數回報率的3倍。