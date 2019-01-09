鎖利出場目標到期債 擁4大優勢抗升息與波動



▲2019年全球股債市將依舊震盪不斷，投資人得謹慎轉向趨「防禦」或轉向「提前鎖利」的投資標的。（示意圖／達志影像）

記者劉姵呈／綜合報導

2018全球股市驚濤駭浪，資金流出風險性資產，尤其債市投資人壓力不小；進入2019年全球股債市依舊震盪不斷，如景氣持續放緩、蘋果財測下修及中美貿易戰談判重啟等事件，法人認為，投資人的資金短線可能轉趨「防禦」或轉向「提前鎖利」的投資標的，根據研究機構 EPFR 統計，去年全球主要債券基金類型普遍淨流出，高收益債型成為提款機；相較之下，目標到期債券基金在台熱賣，規模暴增至1300億元。

瀚亞投資表示，目前持有傳統債券基金容易受到利率波動表現影響，反觀目標到期債券基金，具備持有到期還款、無須單一挑債及收益目標明確等3大優勢，將是2019年最能對抗升息與波動的標的。

再從債券殖利率或違約率來看，新興美元債經歷今年劇烈修正後，目前正處於極佳的進場點，殖利率達7%達金融海嘯以來新高水位，另觀察過去20年指數表現，也未出連續兩年負報酬，建議投資人可逢低點布局。

進入2019年全球股債市依舊震盪不斷，如景氣持續放緩、蘋果財測下修及中美貿易戰談判重啟等事件，瀚亞投資認為，資金短線可能轉趨防禦或轉向提前鎖利的投資標的，觀察近期目標到期債券基金持續熱募，因具備可預期收益優勢，可望成為另類的資金避風港。

瀚亞投資擬定基金經理人杜振宇表示，「鎖利目標到期」新型目標到期債券基金可以解決傳統同類型基金的缺點，包括等待期間需長達4~6年，若想提前出場，須支付1~2%贖回費用等。

杜振宇進一步說明，此類型基金再加上一個優點，就是設有3次「提早結算機制」。當美元計價級別達到目標報酬率時，將自動啟動結算機制；也就是說，當基金屆滿3年時，若當月最後營業日總報酬率達18%，以此類推，第4及5年總報酬達到24%及30%，基金將自動買回；若達到提早鎖利結算出場，投資人可免除2%的贖回費用，投資成本相對有利。

他指出，目標到期債券基金相當適合「升息環境」，只要持有期間沒有發生違約情況，無論期初投入價格為何，債券到期回到票面價格，可減少價格波動風險，可以滿足現階段投資人需求。

而這檔目標到期新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券），也預計1月16日至31日期間登場募集，將由永豐銀行擔任保管銀行，主要投資標的為新興美元債券，以美元計價為主。