中油震撼彈！董座推「電動車電池」　坦言：不轉型就等死

▲戴謙接任中油董座1年多，積極推動綠能轉型計畫。(圖／鏡週刊提供，下同)

圖、文／鏡週刊

「（去年）10月初中油宣布油價凍漲至年底，因為前3季賺456億元，已經高於法定盈餘120億元，中油成立目的不是要賺老百姓的錢，還有其他任務。」2週前（12月26日），中油董事長戴謙接受本刊專訪，侃侃而談這1年來的成績。

這位70歲的老董，過去有「養鴨博士」稱號，他跨行跨很大，從畜牧、政府官員到進入教育體系，2017年11月再跳到石化產業，執掌73歲的中油，準備幫公司打造全新面貌。

過去中油出包風波不少，戴謙上任1年多來，也發生多次事件，被批評不懂石化專業，工會去年底還決定發動公投要罷免董事長。

面對外界諸多指控，戴謙了然於心，採訪當天不急著澄清，因為中油的綠能轉型計畫更為迫切，他眼神堅定地說：「我們接下來要發展中油牌電池、3年內要設1,000座充換電站，再不轉型就來不及了！」

近年全球氣候變遷加劇，為減少溫室氣體排放、減輕對化石燃料的依賴，多國政府與企業皆明訂減排目標，積極推廣綠色能源，行政院日前也提出「空氣污染防制行動方案」，訂出2035、2040年台灣新售機汽車全面電動化的目標。

但中油每年約9,000億元營收，有4成來自油品銷售，當電動車產業興起，中油將面臨3,600億元的缺口，戴謙憂心忡忡地說：「未來電動車會越來越多，油的銷量變少，這2條線會交叉在2030年，這是死亡交叉，不往新方向就只能等待沉淪。」



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