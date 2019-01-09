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台股開盤漲逾50點突破9600關卡　美中協商現曙光電子股士氣大振

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易協商前景樂觀，美股周二走揚，道瓊上漲256 點，標普也創下近3周的新高激勵亞股跟進，日韓股今跟進，今（9）日台股開盤跳空上漲21.03點，以9584.63點開出，隨著蘋果三巨頭領漲電子族群，傳產與金融股也跟漲，盤面僅塑膠與油電逆勢走跌，早盤指數開高走高，漲逾50點，指數重返9600點關卡，指數最高目前來到9618.93點。

美中貿易談判進入第三天，雙方官員都發表樂觀的言論，美國總統川普表示談判進展順利，也讓市場看好美中雙方能順利達成協議，激勵道瓊、那指、標普紛紛走揚。

台塑四寶昨公告去年第4季以及全年財報，受到國際油價暴跌影響，四寶第4季稅後純益大幅季減逾 9 成，其中台塑化更是出現近4年來的罕見虧損。今日台塑（1301）、南亞（1303）與台化（1326）股價表現不振，跌逾1-2%。

不過國際油價近期展開反彈，周二更因美中貿易談判日益樂觀，加上石油輸出國家組織（OPEC）領導減產，西德州中級原油上漲 2.6%，以每桶 49.78 美元作收，布倫特原油也漲 2.4%，收在每桶 58.72 美元，油價若穩步反彈，將有助改善四寶本季獲利表現。

而華映（2475）爆發財務危機後，昨日公告發生10億元本票遭退票情形，公司表示，將積極與台灣銀行協商後續清償事宜，並具狀請求法院盡速裁定准予緊急處分及重整；今日股價來到跌停0.54元。

法人認為，美中貿易協商樂觀的消息可望抵銷蘋概股利空的壓力，帶動台股反攻，不過還是須觀察量能可否突破千億，以及挑戰月線2大重點，而隨著CES開幕，預計5G、AI、電動車、自駕車等相關概念股將再度成為盤面上的焦點。

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