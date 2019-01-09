台指期續拚反彈行情漲逾50點　一開盤再度攻回9600點關卡

▲美中貿易戰協商順利，緩解投資人慌張情緒，帶動台指期一開盤再度站回9600點關卡。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易談判順利，美國總統川普在推特上報喜，推升美股3大指數全數收高，其中道瓊工業平均指數大漲256點，日、韓股同步走揚，台指期今（9）日開高震盪，早盤漲逾50點，電子期指、金融期指連袂開高，再度攻上9600點大關。

美國總統川普在推特上表示與大陸協商進展談判順利的一番話，激勵美股3大指數連3個交易日收高，其中道瓊工業平均指數終場上漲256.1點，漲幅1.09%，收在23787.45點；那斯達克指數也漲73.53點，漲幅1.08%，以6897點作收；標準普爾500指數收高24.72點，漲幅0.97%，收報2574.41點；費城半導體指數尾盤則下跌5.72點，跌幅0.49%，收1160.52點。

台股周二9600點關卡曇花一現，不過隨著鴻海、可成等蘋概股領跌，盤中一舉重返9500點大關，指數開始量縮整理，終場下挫26.7點，收在9563.6點，成交值771.58億元，三大法人合計賣超2.57億元，自營商買超5.21億元，投信買超1.75億元，外資及陸資賣超9.53億元。

台指期呈現震盪收黑格局，昨天盤中雖然一度開高，飛越9600點大關，不過蘋概股偏弱整理，盤中漲幅逐漸收斂，終場下跌2點，以9561點作收。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2585口至1萬782口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2188口至3萬5575口。