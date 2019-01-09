看衰臉書2019年股價　分析師：大家過於樂觀





▲Pivotal Research的分析師Brian Wieser認為大家太過樂觀，認為臉書（Facebook）今年的股價表現恐怕會更糟。。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

社群媒體臉書（Facebook）2018年可說是過得風風雨雨，不但公司醜聞、爭議一籮筐，公司股價也連帶受到影響，而時序已進入2019年，雖然有許多分析師看好臉書可望在今年翻身，但Pivotal Research的分析師Brian Wieser認為大家太過樂觀，認為臉書今年的表現恐怕會更糟。

據CNBC報導，Brian Wieser 7 日在一份報告中表示，它對臉書的評級仍為「賣出」，因為臉書在2018年所面臨到的問題，不知情的用戶數據共享、相關立法的威脅以及臉書對政治的影響等等，這些問題都有可能持續惡化。

廣告對臉書來是最重要的收入來源，許多廣告商都在觀望，雖然眼下來說廣告並非臉書最該擔心的事，但由於相關問題的發酵，可能會導致臉書的廣告收入成長出現放緩。雖然臉書在去年經歷了許多的風風雨雨，但全球每月活躍用戶仍不減反增，去年第三季人數由第二季的22.3億人次上升至22.7億，營收則為略低於預期的137.3億美元。

Brian Wieser將臉書的股票評級列為「賣出」，並將股價從125美元下修至113美元，而據《路透社》報導，有40位分析師將臉書股票列為「買入」評級，包含Brian Wieser在內的則只有3位分析師認為臉書股票應「賣出」，但Brian Wieser認為他們對於臉書所面臨的問題過於樂觀，因為該公司正面臨成本上升以及來自監管機關的壓力，且全球經濟正逐漸放緩，這對該公司的廣告業務也可能造成不小的衝擊。