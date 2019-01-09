外資明星分析師跳槽陸回頭高喊台股　謝金河：炒股無上限

▲謝金河認為，這幾年外資明星分析師跳槽到中國大陸，卻仍回頭高喊台灣的股票，這樣的狀況值得金管會留意。（圖為台股／記者邱顯燁攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河8日在臉書以「炒股無上限」為題發文指出，近年許多外資明星分析師跳槽到中國大陸，卻回頭喊台灣股價，且近幾年外資報告喊出天價的下場都不好，這樣的狀況值得金管會留意。

謝金河表示，美國蘋果公司發布獲利預警，該公司股價近期也從233.47美元跌至142美元，跌幅達39.17%，但從台灣跳槽至中國大陸天風國際証券的天王分析師出具一份新鉅科(3630)的報告，稱「光學變焦鏡頭廠新鉅科積極瞄準屏下指紋辨識商機，已成功打入神盾，滙頂供應鏈，今年出貨將大爆發，全年EPS衝9元」。也因此讓長期虧損的新鉅科股價衝上75.9元的新高。

但謝金河認為，從新鉅科(3630)的基本面來看，該公司去年全年營收16.48億元，但前三季虧損達2.89億元，帳上累虧仍有24.9億元，該公司營運在今年會出現好轉是事實，但有沒有必要把「今年EPS衝9元」寫這麼大，值得金管會主委顧立雄好好審視一下。

分析師將新鉅科(3630)寫得如此好，因此謝金河轉而去看2017年3月18日以每股21.8元入股新鉅科36%的的丘鈦科技，理論上因為新鉅科技術來自丘鈦科技，因此若新鉅科表現將大好，丘鈦科技應該會大漲，但丘鈦科技在過去一年當中，股價從23.25港元跌到3.58港元，目前仍在4.4港元上下掙扎，毫無起色。謝金河認為，若新鉅科真如分析師所言，表現將如此優異，丘鈦科技理當靠著投資新鉅科的5700.88萬股，帳面獲利就能超過25億元，但丘鈦科技在香港卻毫無反應。

謝金河最後表示，近幾年外資報告喊出天價的下場都不好，例如當年的鴻海(2317) 200元、當年侯明孝喊力旺(3529)750元。這幾年外資明星分析師跳槽到中國大陸，卻仍回頭高喊台灣的股票，這樣的狀況值得金管會留意。