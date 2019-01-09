　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

外資明星分析師跳槽陸回頭高喊台股　謝金河：炒股無上限

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 20181205台股。（圖／記者邱顯燁攝）

▲謝金河認為，這幾年外資明星分析師跳槽到中國大陸，卻仍回頭高喊台灣的股票，這樣的狀況值得金管會留意。（圖為台股／記者邱顯燁攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河8日在臉書以「炒股無上限」為題發文指出，近年許多外資明星分析師跳槽到中國大陸，卻回頭喊台灣股價，且近幾年外資報告喊出天價的下場都不好，這樣的狀況值得金管會留意。

謝金河表示，美國蘋果公司發布獲利預警，該公司股價近期也從233.47美元跌至142美元，跌幅達39.17%，但從台灣跳槽至中國大陸天風國際証券的天王分析師出具一份新鉅科(3630)的報告，稱「光學變焦鏡頭廠新鉅科積極瞄準屏下指紋辨識商機，已成功打入神盾，滙頂供應鏈，今年出貨將大爆發，全年EPS衝9元」。也因此讓長期虧損的新鉅科股價衝上75.9元的新高。

但謝金河認為，從新鉅科(3630)的基本面來看，該公司去年全年營收16.48億元，但前三季虧損達2.89億元，帳上累虧仍有24.9億元，該公司營運在今年會出現好轉是事實，但有沒有必要把「今年EPS衝9元」寫這麼大，值得金管會主委顧立雄好好審視一下。

分析師將新鉅科(3630)寫得如此好，因此謝金河轉而去看2017年3月18日以每股21.8元入股新鉅科36%的的丘鈦科技，理論上因為新鉅科技術來自丘鈦科技，因此若新鉅科表現將大好，丘鈦科技應該會大漲，但丘鈦科技在過去一年當中，股價從23.25港元跌到3.58港元，目前仍在4.4港元上下掙扎，毫無起色。謝金河認為，若新鉅科真如分析師所言，表現將如此優異，丘鈦科技理當靠著投資新鉅科的5700.88萬股，帳面獲利就能超過25億元，但丘鈦科技在香港卻毫無反應。

謝金河最後表示，近幾年外資報告喊出天價的下場都不好，例如當年的鴻海(2317) 200元、當年侯明孝喊力旺(3529)750元。這幾年外資明星分析師跳槽到中國大陸，卻仍回頭高喊台灣的股票，這樣的狀況值得金管會留意。

ET快訊
台中名醫佛堂偷情！美艷牙助變情婦逼貴婦妻成遊民
「黑泥童」上廁所摔田裡被抱出　神速下陷「從腳泡到頭髮」

關鍵字：謝金河,外資,分析師,股價,台股,金管會,顧立雄,炒股

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全球五大憂慮　楊金龍提央行五大因應解方

鼓勵銀行到偏鄉　金管會：今年分行可望再開10家

中油震撼彈！董座推「電動車電池」　坦言：不轉型就等死

台股開盤漲逾50點突破9600關卡　美中協商現曙光電子股士氣大振

台指期續拚反彈行情漲逾50點　一開盤再度攻回9600點關卡

大陸、印度將超車美國　2030年全球經濟體排名將大洗牌

外資明星分析師跳槽陸回頭高喊台股　謝金河：炒股無上限

英特爾CES攜阿里巴巴　瞄準2020年東京奧運

影／投資AI機會來了！未來3到5年是關鍵年　

聯發科與高通再度PK！車用晶片大戰CES開打

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

開車遇老人「硬闖紅燈」急減速　萌伯送飛吻感謝！網：原諒你啦

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

全球五大憂慮　楊金龍提央行五大因應解方

鼓勵銀行到偏鄉　金管會：今年分行可望再開10家

中油震撼彈！董座推「電動車電池」　坦言：不轉型就等死

台股開盤漲逾50點突破9600關卡　美中協商現曙光電子股士氣大振

台指期續拚反彈行情漲逾50點　一開盤再度攻回9600點關卡

大陸、印度將超車美國　2030年全球經濟體排名將大洗牌

外資明星分析師跳槽陸回頭高喊台股　謝金河：炒股無上限

英特爾CES攜阿里巴巴　瞄準2020年東京奧運

影／投資AI機會來了！未來3到5年是關鍵年　

聯發科與高通再度PK！車用晶片大戰CES開打

全球五大憂慮　楊金龍提央行五大因應解方

5.6兆元資金何處去？　金融壽險業鎖定地上權、海外投資

檢驗報告出爐！　台北街頭麝香豬屍未染非洲豬瘟

妻要回高雄娘家過年！老公：除夕要在台中婆家吃飯　她做出無奈決定

老公「1天爽玩2次3P」泰國浴極樂SOP曝光！　范筱梵抓包…他給1260萬安撫繼續玩

渣男隨機獵艷拐騙高雄女…「矇眼性愛」被發現　男友森77被判刑

44位國際學者公開信「挺蔡英文」！籲台灣人團結抗北京威脅

亞足賽／韓光成8分鐘領2黃牌出場　朝鮮0比4慘敗沙烏地

鼓勵銀行到偏鄉　金管會：今年分行可望再開10家

53歲退休警跑步昏倒　曾是護理師女警神救援

尿急男安全島留下「濕濕記號」　30秒一泡！網虧：這需要勇氣

財經熱門新聞

新刮刮樂「2000萬超級紅包」..

成功借殼回歸A股　創業鬥士身價..

聯發科與高通車用晶片戰CES開..

麗豐-KY 2018年營收衝破..

投資AI機會來了！未來3年是關..

不當勞動行為破6成　這4大行業..

華映上市19年從64元變0.4..

瑞基海洋再進補非洲豬瘟檢測設備..

外資明星分析師喊天價　老謝：炒..

英特爾攜阿里巴巴　瞄準東京奧運

千億中藥帝國倒塌　股價數度閃崩..

2030年全球經濟體排名將大洗..

外幣投資人照過來　2019年金..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

更多熱門

相關新聞

電支11月大戰　LINE一卡通使用者最多、街口消費額最高

金管會今天(8日)公布電子支付統計，截至2018年11月底止，LINE一卡通使用人數突破90萬人。但在支付消費金額上，街口支付以5.65億元，贏過所有專營的電支機構。

國人好會刷！　2018年信用卡刷逾2.64兆再創歷史新高

談貿易戰　謝金河：台扮演窈窕淑女

等法院裁定重整出爐　華映就面臨下市

小摩：陸經濟需要更有力的寬鬆政策

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

凌晨奔中壢旅館！4鬼全陰笑等著壓床

台妹醉倒夜店　遭4越男撿屍帶到天亮

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

全場粉都有飯吃只有E.L.F被忘了

33歲南韓花美男歌手猝死家中

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

鉛筆插進肉！網狂秀陳年「筆跡刺青」

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

野生周子瑜現台南咖啡廳！

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

更多

最夯影音

更多

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面