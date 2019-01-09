大陸、印度將超車美國　2030年全球經濟體排名將大洗牌

▲渣打集團預測，全球經濟體排名在2030年將出現大洗牌，中國大陸將超越美國成為世界第一大經濟體。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，據渣打集團（Standard Chartered）最新預測，全球經濟體排名將在2030年出現大洗牌，除了美國將失去冠軍寶座外，有7個新興市場國家將擠進全球前10大經濟體。

據《彭博》報導，渣打集團（Standard Chartered）依據購買力平價匯率計算的名義GDP至最初一份最新的預測報告，該份報告預測，全球經濟體排名在2030年將出現大洗牌，中國大陸將超越美國成為世界第一大經濟體，且位於南亞的印度也可往超越美國排名第二，此外，前10名當中更有7個國家是新興市場國家，印尼更是有望擠進前5大。

渣打集團（Standard Chartered）最新報告預測2030年全球前10大經濟體排名：

1.中國大陸

2.印度

3.美國

4.印尼

5.土耳其

6.巴西

7.埃及

8.俄羅斯

9.日本

10.德國

渣打銀行經濟學家David Mann指出，他們的長期預測獲得一個關鍵原則，在發達經濟體和新興經濟體之間人均GDP差距縮小的狀況下，各國在世界GDP中的份額，最終會與該國人口在世界的占比趨近。因此他們預測，亞洲佔全球GDP的比率去年為20％，到了2030年將來到35％ ，與歐元區和美國的總和相當。

此外，渣打集團的分析師也發現，新興市場改革減弱以及全球量化寬鬆時代的結束都可能會影響生產力的成長。而到了2020年，全球過半數人口將踏入中產階級，而中產階級正是仰賴城市化和教育推動，這樣的趨勢也有助於幫助許多經濟體面對人口快速高齡化的情況。