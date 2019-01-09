　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

聯發科與高通再度PK！車用晶片大戰CES開打

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼聯發科與高通再度PK！車用晶片大戰CES開打。（資料來源：各家業者；記者周康玉／整理）

記者周康玉／台北報導

自家車領域成CES兵家必爭之地，聯發科與宿敵高通的晶片大戰打到美國去，戰線延伸到車用市場。聯發科展出車載晶片品牌Autus，高通也宣布和奧迪等三家車廠合作，加速S9150 C-V2X晶片組商用進程，在美國消費電子展（CES）中開打。

聯發科的車載晶片跨足四大領域，包括車載通訊系統、智慧座艙系統、視覺駕駛輔助系統、毫米波雷達解決方案等四大解決方案，目前已獲頂級汽車製造商認可。

聯發科車載晶片四大領域各自已被採用，其中，毫米波雷達方案已於2018年底量產，智慧座艙系統則已獲得全球領導汽車製造商和合作夥伴認可，將於2019年下半年正式搭配量產車型推出市場。而車載通訊系統和視覺駕駛輔助系統方案也已送樣，預計最快2020年將會正式出貨。

聯發科技副總經理徐敬全表示，透過Autus晶片品牌，結合人工智慧、通信、感測器等先進的晶片制程工藝，為汽車電子前裝市場打造完整的車載晶片和高度整合的系統解決方案，從而降低汽車製造商的開發成本，並大幅提升消費者的智慧行車體驗。

聯發科CES推出車載晶片品牌Autus。（圖／業者提供）

▲▼聯發科CES，車載晶片+邊緣AI計算。（圖／記者周康玉攝）

高通與奧迪等車廠合作

高通則是宣布與奧迪、杜卡迪及福特等合作，協助加速C-V2X直接通訊技術的商業布建進程，以改善路側安全、交通運輸效率以及自動駕駛技術。

其中，奧迪、福特的汽車、以及杜卡迪的Multistrada 1260重機皆搭載高通9150 C-V2X晶片組的C-V2X技術，展示車對車（V2V）、車對行人（V2P）以及車對交通基礎設施通訊（V2I）的交通安全情境。

高通技術公司產品管理副總裁Nakul Duggal表示，與福特、奧迪及杜卡迪公司持續合作，不僅加速C-V2X的商業布建，同時實現C-V2X的完整潛力，提升全球新一代汽車的連網能力、安全性和自駕能力。

高通的自駕車藍圖。（圖／業者提供）

▲CES 2018／高通：採用C-V2X的自動汽車預計2019量產。（圖／記者洪聖壹攝）

聯發科CES推出車載晶片品牌Autus。（圖／業者提供）

▲▼聯發科CES，車載晶片+邊緣AI計算。（圖／記者周康玉攝）

ET快訊
台妹醉倒信義區夜店：別摸我　遭4越男撿屍蹂躪到天亮
謝龍介信守「一生督你」重諾！遷戶籍立委補選為黨一戰
潘瑋柏空姐女友爆懷孕　「已登記結婚」3年秘戀修正果
《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗1分11秒影片曝光　2女左右緊貼
蔡總統深夜發文：已幫年輕人減稅
從阿諾、白冰冰到冷泉加熱　潘恆旭話題不斷

關鍵字：聯發科,高通,CES,自駕車,車載晶片

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

英特爾CES攜阿里巴巴　瞄準2020年東京奧運

影／投資AI機會來了！未來3到5年是關鍵年　

聯發科與高通再度PK！車用晶片大戰CES開打

成功借殼回歸A股　創業鬥士財富暴增7倍身價破4000億

麗豐-KY 2018年營收衝破人民幣10億元　三箭齊發衝2019業績

去年不當勞動行為雇主挨罰317萬　運輸業、製造業通通上榜

影／安聯：未來3到5年是AI關鍵年　企業將蜂擁投資

兆豐銀財富管理起飛　手續費收入年成長要60%

網傳按讚加好友拿加油五折券　中油：假的！

英業達12月營收470億元、月增15%　全年破5000億元創高

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

開車遇老人「硬闖紅燈」急減速　萌伯送飛吻感謝！網：原諒你啦

鮮甜味噌小龍蝦鍋不到300元　桃園八德平價「個人小火鍋」

英特爾CES攜阿里巴巴　瞄準2020年東京奧運

影／投資AI機會來了！未來3到5年是關鍵年　

聯發科與高通再度PK！車用晶片大戰CES開打

成功借殼回歸A股　創業鬥士財富暴增7倍身價破4000億

麗豐-KY 2018年營收衝破人民幣10億元　三箭齊發衝2019業績

去年不當勞動行為雇主挨罰317萬　運輸業、製造業通通上榜

影／安聯：未來3到5年是AI關鍵年　企業將蜂擁投資

兆豐銀財富管理起飛　手續費收入年成長要60%

網傳按讚加好友拿加油五折券　中油：假的！

英業達12月營收470億元、月增15%　全年破5000億元創高

潘瑋柏空姐女友爆「和陳柏霖party狂歡」　夜店極樂史曝光！

3大方向修改大學遴選制度！　教育部擬增設「監督委員會」

《霹靂火》Face off將在台灣上演　高醫首獲衛福部核可臉部移植

瑞芳警找同事代簽冒領加班費？　檢調約談10小時無保請回

麥克海爾斷言KD鐵定離開勇士　找其他大咖自由球員一起跳槽

英特爾CES攜阿里巴巴　瞄準2020年東京奧運

麻衣帶4歲兒回台團聚王文洋！　「王泉仁消失9天」連兒子都不見

川普將發表8分鐘全國演說　華郵：總統不會宣布國家緊急狀態

男女超市外直接「交疊開戰」...床單蓋不住！店家傻眼：很常做

潘瑋柏上海豪宅藏愛3年！　交往「最美空姐」細節曝光

賣空氣年收1800萬　「空氣哥」近7成客戶來自北方

財經熱門新聞

新刮刮樂「2000萬超級紅包」..

成功借殼回歸A股　創業鬥士身價..

麗豐-KY 2018年營收衝破..

不當勞動行為破6成　這4大行業..

瑞基海洋再進補非洲豬瘟檢測設備..

華映上市19年從64元變0.4..

聯發科與高通車用晶片戰CES開..

千億中藥帝國倒塌　股價數度閃崩..

外幣投資人照過來　2019年金..

投資AI機會來了！未來3年是關..

今年電動車補助　買新車拿3.3..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

安聯：未來3到5年是AI關鍵年..

旅客注意！這家廉航開始收小費了

更多熱門

相關新聞

全新可翻轉電競筆電　宏碁CES發表Predator Triton 900

宏碁今年在CES 2019美國消費電子展，發表兩款新型Predator掠奪者電競筆電，包括薄型設計的17吋可翻轉電競筆電Predator Triton 900，以及厚度僅1.79公分，全金屬機身的15吋電競筆電Predator Triton 500，並以強大運算效能導向為主。

英特爾CES展示次世代運算新科技

微星發表全新電競筆電搭載新系列顯卡

華碩CES新品齊發一次看

聯發科展AI視覺語音　秀運算實力

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

凌晨奔中壢旅館！4鬼全陰笑等著壓床

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

33歲南韓花美男歌手猝死家中

全場粉都有飯吃只有E.L.F被忘了

鉛筆插進肉！網狂秀陳年「筆跡刺青」

野生周子瑜現台南咖啡廳！

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

台妹醉倒夜店　遭4越男撿屍帶到天亮

23歲女騎士遇死劫　捲薇閣校車底亡

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

不會分手！睡前和伴侶做10件事超甜

更多

最夯影音

更多

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面