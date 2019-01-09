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去年不當勞動行為雇主挨罰317萬　運輸業、製造業通通上榜

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▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲最新調查指出，去年受理不當勞動行為案件數達79件，其中構成不當勞動行為則有29件。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部最新公布去（2018）年不當勞動行為受理案件達79件，審理案件數44件，其中構成不當勞動行為件數為29件，比率達65.9%，運輸及倉儲業、製造業占最大宗；單是去年雇主違反工會法就已開罰317萬元。

根據勞動部統計，去年受理79個案件中，完成審理的有44件，包括29件構成不當勞動行為、駁回11件、不受理的則為4件；其他已完成結案的則有14件和解、8件撤回，另有13件還在審理中。

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，從行業別來看，其中又以運輸及倉儲業占最大宗，一共審理19件、6家企業，再者是製造業，則有15件、10家企業，緊接在後的是資訊及通訊業共達8件、5家企業，最後為醫療及保健業，6件、3家企業。

▲▼勞動部。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞動部呼籲，雇主應遵守法令，以維勞工「勞動三權」的行使。（圖／記者紀佳妘攝）

進一步分析不當勞動行為的類型，「不當影響工會活動」名列第一，共占26件，其次為拒絕團體協商，共占19件，最後是做出不當勞動懲戒，共占14件；再從縣市分布來看，桃園市以32件占最多，再者是台北市、高雄市及新北市，依序為20件、8件及5件。

王厚偉指出，去年最高行政法院對裁決案件做出約10件的確定判決，其中有關刻意在不降低工資及其他勞動條件的情形下，調動工會幹部至非技術性工作的行為、解僱集結會員對雇主表達不滿工作條件的幹部、要求員工退出工會加入雇主指定工會、工會幹部工作表現優，卻在考績評核中降等行為，都維持原裁決的決定，認定雇主確實構成不當勞動行為。

王厚偉說，儘管雇主有權利調動員工職務，同時也符合勞基法規定的調動原則，若有勞資糾紛時，仍會以勞資關係脈絡做出判斷。舉例來說，員工若被雇主從技術性較高的工作調至技術性較低的工作，雖然薪資和職級並沒有受影響，卻忽略該名員工35年來的技術，造成精神損害，基於客觀事實，此舉認定為不當勞動行為，因此雇主將依法開罰。

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關鍵字：勞動部,勞動行為,調職,協商,工會,雇主,員工,製造業,運輸業

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