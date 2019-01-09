麗豐-KY 2018年營收衝破人民幣10億元　三箭齊發衝2019業績

▲克麗緹娜上海松江工廠。（圖／克麗緹娜網站）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）公布2018年12月合併營收為新台幣4.66億元，較2017年同期成長66.02％，累計2018年第4季合併營收為新台幣13.39億元，季增17.56％，年增30.13％，累計2018年全年合併營收為新台幣45.79億元，年增39.13％，創歷史新高記錄。

麗豐2018年整體營收繳出亮麗成績，主要受惠旗下營收高達96％的美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」，助營收年成長近4成，全球總加盟店數攀升至4,479家，並在「新美力購物平台」營收貢獻年增達1.01倍的助攻，以及「雅樸麗德醫美診所」雙雙強勁的銷售成長，帶動麗豐-KY2018年度營收破人民幣10億元大關，並在單月、單季及全年營收皆改寫近三年同期新高的記錄。

麗豐-KY指出，隨著大陸市場消費升級的帶動下，集團仍積極擴張旗下美容連鎖通路，全力往大陸空白市場積極經營及開拓，而在東南亞發展方面，目前除了在越南胡志明市開拓市場、品牌插旗外，同步評估在馬來西亞、印尼、泰國等地區的布局計畫。

展望2019年，麗豐-KY旗下三大自有品牌「克麗緹娜」、「新美力」及「雅樸麗德」三箭齊發，有望推進2019年度整體營收保持雙位數年增率的成長目標，此外，麗豐集團仍持續在大陸各大城市召開克麗緹娜加盟招商說明會，也持續將品牌推廣至更多不同的消費族群，積極透過新媒體行銷策略，同時在實體門店透過精準護膚的體驗式行銷，廣泛推動線上、線下品牌雙向傳播效益，藉以帶動加盟店的單店營運持續規模擴大。

再加上「新美力」電商購物平台已在2018年前三季順利轉虧為盈，麗豐-KY將持續發揮整合「加盟店+互聯網+O2O」三合一的經營模式，依照「品質大於一切」的選品原則，為消費者打造美容、彩妝、健康及生活產品為一體的電子商城，增添集團整體營運新一波的成長動能。

麗豐-KY進一步表示，旗下跨入醫美事業的自有品牌「雅樸麗德」首間醫美診所北京旗艦店，已經在2018年6月開幕以來，為集團醫美通路事業注入人民幣3.6百萬元的營收，2019年公司除了計畫在大陸北京及上海再新增3家醫美診所外，將積極落實現有產品和抗衰老及再生醫學相結合的研發項目，朝向「大健康事業」發展。