英特爾CES攜阿里巴巴　瞄準2020年東京奧運

▲英特爾CES中攜手阿里巴巴，瞄準2020年東京奧運。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾（Intel）在美國消費性電子展(CES)中宣布，將和阿里巴巴合作開發人工智慧（AI）所驅動的運動員追蹤科技，瞄準2020年東京奧運期間，在運動員訓練期間及賽事期間，可捕捉運動員的3D立體圖像。

3D運動員追蹤的運作原理是，運用視覺與AI深度學習演算法結合成3D網格，讓教練和訓練員能夠透過多個標準攝影機、及即時生物力學數據來分析運動表現，並引進新的訓練改善方法。

此科技利用先進姿勢建模科技和人工智慧演算法，分析運動員動作的生物力學，運動員表現會先被一般攝影機捕捉，然後採用具高度演算能力的AI演算法，並且創建出可用不同方法分析的運動表現數位模型。

Intel資料中心事業群執行副總裁暨總經理Navin Shenoy表示，這項科技有巨大的潛力，可望改變觀眾體驗奧運的方式，也讓賽事主播在即時重播時能夠以全新的方式來分析、拆解與重新檢視比賽精采畫面。

阿里巴巴集團行銷長董本洪(Chris Tung)，阿里巴巴在這次合作提供雲端運算專業能力和演算法設計，隨著技術進步，正在影響改變運動媒體和影視產業。

阿里巴巴購物節

此外，近期阿里巴巴布建了Intel最新的處理器和記憶體科技，以因應11月11日的阿里巴巴全球購物節所需，包括次世代Intel Xeon可擴充處理器，以及Intel Optan DC持續性記憶體；該節日在24小時內創下了308億美元的商品銷售總額紀錄。

阿里巴巴高度互動且資料密集的應用程式，需要基礎設施在快取記憶體中，保留大量可存取熱資料（hot accessible data），以達到所需的流量（每秒查詢數），在高峰時段提供流暢且快速回應的使用者體驗，且大容量的Intel Optane DC持續性記憶體，允許更多資料儲存在更靠近處理器的位置，顯著提升基礎設施效率，並降低總持有成本。