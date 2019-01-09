鼓勵銀行到偏鄉　金管會：今年分行可望再開10家

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

受到金融科技發展，近年來多家銀行都在裁分行，但卻有偏鄉連一家分行都沒有。金管會指出，2018年已核准4家銀行增設10家分行，預計皆在今年(2019)開業。

金管會每年5月、11月接受銀行提出增設分行的申請，核准後的分行必須要在1年內開業。但近年受到金融科技發展，許多銀行業務都可以在網路上辦理，銀行紛紛大裁分行，但有些偏鄉卻是連1家銀行分行都沒有，像是雲林麥寮就沒有銀行分行，只有信合社在當地設點。

根據銀行局統計，2018年6月共核准3家銀行增設7家分行，包括上海商銀3家、陽信銀行2家、中信銀行2家，這些分行依規定要在今年6月開業。

近日金管會也核准2家銀行增設3家分行，包括國泰世華銀行在新北市林口區增設1家分行；中信銀在台南市仁德區、高雄市岡山區各增1家分行，這些分行要在2020年1月之前開業。

整體來看，2018年金管會已核准4家銀行增設10家分行，今年可望有10家分行新開業。

根據銀行局統計，2018年裁撤的銀行包括花旗銀行5家、渣打銀行6家、澳盛銀行1家、星展銀行1家、台中商銀1家、永豐銀1家、元大銀行6家，共裁掉21家；而2018年已開業的新增分行有中信銀2家、王道銀2家、玉山銀1家、凱基銀1家、板信銀1家，共新增7家。

因此2018年銀行分行仍是淨減少14家，就算2019年可望有10家分行開業，但分行增加速度仍比不上裁分行的速度。