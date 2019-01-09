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成功借殼回歸A股　創業鬥士財富暴增7倍身價破4000億

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▲▼ 360。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 360公司創始人周鴻禕。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

在互聯網發展初期，由於病毒的肆虐催生出了許多的防毒軟體，只是多數軟體都需要付費，因此並沒有多少用戶使用。然而，奇虎360的創始人周鴻禕抓住機會，直接推出了永久免費的360安全衛士以及殺毒軟體，一發布就搶占了很大的市場份額。近期360更重回A股上市，讓創始人周鴻禕財富暴增7倍，在2018年《新財富500富人榜》中以902.1億元人民幣 （約4046億台幣）身價，排名第12位，一年上升了230位。

毅然辭職創業多次失敗

根據港媒《ED經濟一週》報導，周鴻禕出生於1970年10月，他在家鄉湖北省黃岡市蘄春縣生活到高中畢業，而後跟著同是測繪工程技術人員的父母遷居河南。周鴻禕天資聰穎，還是個中學生時就多次在全國物理、數學競賽等獲獎。由於父母工作的關係，周鴻禕很小開始便接觸電腦，他說：「不懂甚麼編程，就是覺得好玩。」

1992年，周鴻禕畢業於西安交通大學電信學院計算機系，因為學習成績優異，周鴻禕被保送西安交大讀研究所。研究生期間曾編過遊戲軟體、殺毒產品，為了售賣自己的產品，還開過兩家小公司，但最終都沒有成功，「創業受挫讓我明白自己欠缺的東西很多。我決定先進大公司，從最基礎的東西學起。」周鴻禕說。

1995年7月，周鴻煒完成研究所課程後，就職於方正集團。從工程師做起，從專案主管到部門經理、事業部總經理，最後做到方正研發中心副主任。

1998年，互聯網正在全世界蓬勃發展，也有少部份人意識到了這個商機。當時的大陸，很多互聯網方面的達人都陸續辭職創業，當時28歲的而周鴻禕也不例外，毅然辭職創業。

創業初期周鴻禕過得很艱難，在沒錢沒資源的情況下，過著寂寞枯燥的開發生活。在經歷了許多艱苦後，周鴻禕創立3721公司，成為了後來人們熟知的中文域名服務網站。

3721成互聯網巨頭

1999年，大陸開始興起風險投資，當時軟體免費、服務收費的模式早已成為主流，周鴻禕也試圖尋找融資，但當時他的融資經驗並不順利，因為很少投資機構能夠接受周鴻禕提出的模式，幸好IDG表示對這個項目感興趣，周鴻禕成功拿到IDG第一筆200萬元人民幣（約897萬台幣）投資。

在拿到融資之後，周鴻禕日子並沒有變得比較輕鬆，他花錢的速度遠遠超過了融資的速度，他曾說：「創業初期是一段特別艱難的歲月，創業者不斷地在試錯和調整，遇到一點困難就容易懷疑自己。」

在互聯網熱潮之後，2000年就進入了互聯網寒冬。3721在推廣免費網絡的途中遇到了許多競爭對手，與各大互聯網公司的「對戰」亦為3721增添不少名氣，也造就了周鴻禕「鬥士」的名號，在2003年，3721成為一家流量名列前茅的大陸互聯網公司

▲▼ 360。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 周鴻禕最終把3721賣給了雅虎，並靠360安全衛士再度翻身。（圖／翻攝自百度百科）

1.2億美元出售3721

當時年僅33歲的周鴻禕萌生出賣掉3721的念頭，同時雅虎亦向他開出1.2億美元（約37億台幣）的價格，於是周鴻禕答應將3721賣給雅虎，亦按照協議出任雅虎大陸區總經理。周鴻禕表示，當時並不是為了1.2億美元把自己的成名之作賣掉，而是要藉雅虎的優勢去做搜尋引擎。

在艾瑞諮詢的調查報告中，2004年，3721收入約為2億元人民幣（約8.9億台幣）左右，2005年達到4億人民幣（約18億台幣），當時雅虎收入前三名的業務為：3721、短信增值、搜索競價。但自從360安全衛士面世後不久，3721就再也沒能給雅虎帶來可觀的流量。

周鴻禕數次與雅虎溝通失敗，主要原因是中外文化的差異，雅虎不願意做搜索，周鴻禕只好用3721的投資款項來做，「一搜」品牌因此在2005年誕生。

但此時，周鴻禕與雅虎的分歧越來越大，又因合作問題與雅虎的創始人楊致遠爆發衝突，於是周鴻禕堅持辭去雅虎大陸區總裁職務，因此他最終沒有拿到1.2億美元，只得到了9000萬美元（約28億台幣）

10億美元的兩個教訓

周鴻禕事後反思，每當他談及當年的3721時，總是將這句話拿出來和大家分享：「這件事情，最終給我留下了深刻的教訓，你想想百度現在的市值，而3721已經消失了，這就是10億美元的教訓。」周鴻禕與所有人分享他的失敗經歷之餘，同時亦在不斷地告誡自己。

周鴻禕表示自己在兩點上犯了錯誤。 第一，自己的出身背景，還是缺乏見識。他從方正、從中關村出來，做3721，從小公司慢慢做起來，雖然一度成了大陸互聯網最大的通路，但是整個眼界和見識還是太過狹隘。

雖然百度李彥宏能力不一定比他強，但周鴻禕認為李彥宏起點比自己高，因為李彥宏曾在國外搜尋引擎公司Infoseek待過，從見識度上來說，李彥宏一直以Google為對手，當時的周鴻禕也很想做搜尋引擎，但不太了解該如何著手。

周鴻禕回想這件事，認為當時應該再融資幾千萬美金，然後召集團隊加強技術水準，瞄準Google和百度；當時若是3721可以慢慢地改進，那樣就有可能在幾年後，打開搜索業務的局面。

周鴻禕說，他所犯的第二個錯誤是眼裡只有競爭對手，「當時3721特別想跟百度競爭，其實不用盯著百度，自己招人，自己慢慢改善技術。但是當時我的競爭心太強，這是我個性中的一個弱點，太喜歡跟人競爭，一旦跟人對上了，恨不得把對方幹掉。當時就特別急躁，這時候眼睛裡又只有競爭對手了，就覺得怎麼能把競爭對手打敗，我幹什麼都可以。」

2006年，周鴻禕離開雅虎一年後，又重新投入互聯網市場創業，他也說：「我知道，像我這麼倔強的人，終究是要回來的。」

周鴻禕新創立的公司名為「奇虎」，並出任奇虎360董事長，很多人都猜測這是與雅虎對抗的表現，而周鴻禕自己解釋，有句成語叫「騎虎難下」，他希望大家上了他的「奇虎」就再也不下來。

360與騰訊展開紛爭

周鴻禕明白自己已錯失搜索市場先機。同時也看到了安全軟體市場的前景。於是他決定轉戰安全軟體市場，在2008年推出免費的360安全衛士等安全軟體，其中360殺毒開啟了中國大陸免費殺毒軟體的先河。

同年，周鴻禕領導的360推出隱私保護器，稱QQ偷窺用戶隱私，隨後又推出扣扣保鏢，主要功能是可屏蔽QQ彈窗和廣告等功能。360與騰訊之間由此展開一場軟體紛爭，世稱「3Q」事件。

由此開始，周鴻禕的免費安全軟體事業蓬勃發展， 與騰訊的「3Q」鬥爭讓更多人認識到奇虎360，在這場大戰中奇虎既有收穫也有損失

來自艾瑞諮詢的數據顯示，截至2009年年底，360殺毒軟體在殺毒行業佔據30.8%的市場份額，用戶量超過1.2億；此前推出的免費360安全衛士已覆蓋國內73%的網民，用戶數量接近2.8億。

▲▼ 360。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 奇虎360在紐交所上市。（圖／翻攝自百度百科）

2011年赴紐交所

2010年11月21日，騰訊和360雙雙發表致歉聲明，騰訊稱向所有在事件中受到困擾的用戶致歉，360也向用戶致歉，並表示騰訊與360軟件、網站已全面兼容，當天，奇虎360啟動了上市工作會，一年後更成功在紐交所上市，以高於發行價86.2%的27.00美元（約832元台幣）開盤，而後股價持續高走，收盤於34美元（約1047元台幣），較發行價大漲134.48%

以當時收盤價計算，奇虎360的市值達39.6億美元（約1220億台幣），這時它的市值是盛大的1.5倍、搜狐的1.2倍。「在外人看來，我們上市似乎很順利，但其實這是一場驚天動地的華麗冒險，內中有許多驚險的故事。」周鴻禕說。

周鴻禕當時曾強調360數項產品的月活躍用戶數超過1億。透露騰訊用了10年積累3億多用戶，奇虎360僅僅用了5年的時間。

借殼重回A股一年內身價暴增7倍

據了解，奇虎360在2011年3月登陸美國紐約買賣營業所，5年後完成私有化，當時以市值93億美元（約2866億台幣）退市。奇虎360在2016年7月在美股退市後，成功「借殼」上市回歸A股。

2017年11月2日，A股上市公司江南嘉捷披露重大資產重組公告，360公司100%股權擬作價504.16億人民幣（約2261億台幣）置入江南嘉捷，江南嘉捷全部資產作價18.72億人民幣（約84億台幣），通過現金轉讓和資產置換方式置出，交易完成後，上市公司實際控制人變更為周鴻禕，持股63.7%。

買賣營業完成後，江南嘉捷主營營業將從研發生產電梯、扶手電梯等，改為研發互聯網安全技能和產品、廣告等，實際控制人也會變成奇虎360創辦人周鴻禕。

2018年2月底，江南嘉捷變更為三六零，公司名稱變更為三六零安全科技股份有限公司，360正式重組成功上市A股。360從美股退市是市值600億人民幣（約2691億台幣），而A股上市後市值一度飆升到了4440億人民幣（約2兆台幣）

在A股重新上市後，周鴻禕身價暴增7倍，在《新財富2018年500富人榜》中，以902.1億元人民幣（約4046億台幣）身價，由去年排名242位躍升至第12位，整整跳升230名

不過這種盛況並沒有持續多久，在不到一年的時間裡，360的市值蒸發了3000億人民幣（約1.3兆台幣）之多。其實360的蒸發速度之所以這麼快，最大的可能就是360近年來失去了創新能力，雖然360手機管理軟體也做的不錯，但現在的智慧型手機，全都有內建應用程式，所以很少有人專門去下載它。

雖然周鴻禕的平台產出的各種軟體性能不低，但就是沒有抓住機會，利用好手上現有的資源。有網友表示：360之前的市值是很高，但顯然是虛的，泡沫太大，泡沫散去之後才是360的本來面目，可能這才是本來的它

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關鍵字：中國,大陸,富豪,創業,互聯網,防毒軟體,360

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