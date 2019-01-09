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瘋電影／90分鐘末日倒數　真人線上遊戲河正宇版

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文／賴賴

▲▼90分鐘末日倒數。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：


這是一部線上遊戲電影，直接把線上遊戲的所有場景真人化，再以線上遊戲的視角、電腦特效、影像整體搬到真人世界拍攝，甚至連槍戰都沒有子彈落地聲，TA設定已經很清楚了，就是商業取向，喜歡打打殺殺的小朋友會喜歡。

整部電影除了河正宇之外，就是政治爭鬥爾虞我詐的選舉內容出發，很淺的劇本所以就不予置評了。

雖然電影中的河正宇最後如英雄般的救人，但是他們的任務原本就會殺人，這種英雄概念上的衝突，中西都一樣，殺人的人為何可以成為英雄，這個邏輯本身不是衝突的嗎？

 喜歡線上遊戲和喜歡河正宇的觀眾，可以滿足。

片　　名：90分鐘末日倒數
英文名稱：PMC
類　　型：動作、科幻、懸疑/驚悚
上映日期：2018-12-28
片　　長：124分鐘
導　　演：金秉祐
演　　員：河正宇(Jung-woo Ha) 、 李善均(LEE SUN-KYUN) 、 凱文杜蘭(Kevin Durand) 、 珍妮佛艾兒(Jennifer Ehle)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：福斯


劇情大綱

在2024年的美國總統大選當天，Ahab（河正宇 飾）所帶領的傭兵部隊承接CIA秘密任務，綁架北韓政要，然而在任務行經南北韓非軍事區之地下堡壘時，突如其來的埋伏衝突，卻讓原本單純的任務，可能成為引爆第三次世界大戰的導火線。

▲▼90分鐘末日倒數。（圖／yahoo）

▲南韓北韓的矛盾被美國設計來選舉。

▲▼90分鐘末日倒數。（圖／yahoo）

▲傭兵成員其實是美國CIA秘密派遣的。

▲▼90分鐘末日倒數。（圖／yahoo）

▲這位受過許多特種訓練的隊長，四面楚歌。


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關鍵字：瘋電影,90分鐘末日倒數,賴賴,河正宇(Jung-woo Ha),李善均(LEE SUN-KYUN),凱文杜蘭(Kevin Durand),珍妮佛艾兒(Jennifer Ehle)

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