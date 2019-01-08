瑞基海洋去年營收躍升21％　再進補非洲豬瘟檢測設備大訂單

▲瑞基海洋。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

瑞基海洋（4171）今天（8日）公布財報，2018年全年營收1.8億元，年成長21％，繳出亮眼成績，並在近期接獲世界農糧組織（FAO）下單，增購POCKIT Micro combo現場檢測設備，監控非洲豬瘟疫情，預計1月中出貨，法人看好有助帶動今年營收成長。

瑞基海洋公布2018年12月合併營收2,248萬元，年成長63％，第4季營收為5,556萬元，較2017年同期成長45％，累計2018年全年營收1.8億元，較2017年成長21％，單月、單季及全年皆創下歷年來最佳紀錄。

瑞基表示，集團近年積極轉型，成效在2018年明顯發揮，尤其是核酸現場檢測平台發展一系列設備及試劑，完整布局水產、畜產、寵物及人病檢測，在原有的水產基礎上，畜產及寵物試劑銷售大幅成長，帶動2018年全年營收創下歷年新高，其中，營收占比最高的大陸市場來自轉投資金瑞鴻捷的貢獻，瑞基已在2018年底完成增資金瑞鴻捷驗資，瑞基對金瑞鴻捷持股提高至60％，12月將金瑞鴻捷營收納入合併報表，帶動營收成長。

再加上近期世界各國啟動非洲豬瘟的防疫，目前亞洲各國都在備戰，瑞基的現場檢測市場也隨之升溫，其中世界農糧組織不僅在去年9月採買瑞基的非洲豬瘟現場檢測試劑，近期再下單增購POCKIT Micro combo現場檢測設備監控非洲豬瘟疫情，將在1月中旬出貨，隨著防疫需求提高，預期未來現場疾病檢測需求將大幅增加，可望帶動營收成長。

大陸市場仍是2019年重要的成長來源，瑞基的寵物試劑雖已是當地第一品牌，但市占率仍有很大的提升空間，不過畜產試劑與官方及大型私人企業合作，銷售穩定成長，至於人病現場檢測市場將藉由POCKIT第一代在大陸的製造、銷售推動，並規劃更多產品取得大陸醫療器械註冊證，積極拓展人病檢測市場，而且去年底將金瑞鴻捷認列為子公司之後，營收及獲利可納入瑞基的合併報表，大陸市場的成長貢獻將再進一步提高。

此外，受惠新代理商的建立，以及POCKIT Central的推出，再加上POCKIT Central已正式取得歐盟體外診斷醫療器材（CE IVD）認證，預期畜產及寵物市場將持續成長，畜產市場方面，瑞基的現場檢測試劑產品，像是禽流感及非洲豬瘟，除了獲得FAO的肯定及使用外，在泰國地區的銷售預期持續上升，而在中東地區也預計透過新建立的沙烏地阿拉伯代理商，帶動中東地區的畜產市場成長，寵物市場方面，在2019年瑞基將以操作簡單的POCKIT Central全自動核酸檢測平台，搭配全系列預裝填使用方便的檢測試劑，以及「黃金診斷時間24小時」的創新觀念，鎖定亞洲8國積極拓展寵物市場。