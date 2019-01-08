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影／安聯：未來3到5年是AI關鍵年　企業將蜂擁投資

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記者周康玉／台北報導

邁入2019年，人工智慧（AI）無疑是今年科技業最熱門的趨勢。安聯投信今（8）日指出，未來三到五年是AI的關鍵年，且是企業投資主流，可從AI基礎設施、AI應用程式、AI可涉入產業三大面向掌握投資機會。

安聯近期將推出「安聯AI人工智慧基金」，是市場第一檔全球AI基金，目前聚焦62檔和AI有關的企業，並且有87%採取主動式投資。

安聯環球投資資深研究分析師周如興（Stephen Jue）表示，目前企業來自AI的營收貢獻占比不高，最多約5~10%，但未來三到五年是AI的關鍵年，預料企業將會在三到五年間擴大與AI有關的資本支出，這也將會成為安聯投信瞄準的投資機會。

麥肯錫研究也發現，採用AI的企業利潤率平均提升7個百分點，而沒有採用AI的企業，利潤率則下跌2個百分點，目前還有54%企業尚未採用AI，市場仍處於早期階段。

周如興表示，可從基礎設施、應用程式、可涉入產業三大面向來掌握。和基礎建設有關的產業包括半導體、關鍵零組件等，例如輝達（NVidia），屬於長線需求，這類約占基金整體投資38~40%；應用程式部分，例如提供開發、銷售、營運等商用數據的服務公司；涉入產業方面更廣，通訊服務、非核心消費、工業、金融、健康照護等都可能納入AI，成為AI概念。

周如興表示，目前仍身處於「有限AI」時代，也就是機器學習專注於特定領域，AI與人類的智力、效率相去不遠；預估到2025年，「一般AI」時代將來臨，屆時人工智慧可投身各項專業領域，預估2040年，有機會開啟「超級AI」時代，AI將比人類更聰明。

▲▼安聯近期將推出「安聯AI人工智慧基金」。（資料來源：安聯投信）

▼安聯投信環球投資資深分析師周如興。（圖／記者周康玉攝）

▲▼安聯投信環球投資資深分析師周如興 。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：安聯投信,AI基金,人工智慧

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