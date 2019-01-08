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兆豐銀財富管理起飛　手續費收入年成長要60%

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▲▼兆豐銀打造鑽石級理財旗鑑店。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐銀打造鑽石級理財旗鑑店。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀今年衝刺消金業務，今年以財富管理為重點之一，兆豐銀董事指張兆順會後接受媒體採訪時表示，至少財富管理的手續費收入要成長60％。

兆豐銀今日舉辦「6家鑽石級理財旗鑑店」發表會，宣布包含金控總部分行、南京東路分行、竹科新安分行及台中分行、府城分行及港都分行等6家鑽石旗艦店，也宣布2019年財富管理的業務進入了一個嶄新的里程碑。

張兆順表示，今年要衝刺消金業務，根據了解，過去兆豐銀企金與消金的比重並不太平衡，企金占銀行獲利的比重都超過七成，而消金只有大約二成不到三成，但是張兆順認為，兆豐銀自己本身就有很好的優勢，像是企金往來就有很好的客戶基礎；以及兆豐過去在外匯業務、財務操作也是很厲害，這可以在財富管理上做很好的運用。

所以兆豐銀在財富管理上除了設置「鑽石級理財旗鑑店」之外，兆豐銀還推出非凡頂級會員針對資產總額達新台幣1億元以上的高資產客戶提供機場接送、高鐵升等、寰宇通關服務等。張兆順說，兆豐銀手續非收入包含企金等占獲利貢獻僅13%，這部分希望可以提高，尤其是財富管理的手續費收入，希望可以年增率達到60%以上。

此外，消金業務也有含信用卡業務，今年的目標是發卡量可以超過100萬張；另外房貸業務雖然兆豐銀的房貸占存款與金融債比重達到27%多，可承作的空間相對有限，但是兆豐銀也積極從事定存業務，增加存款輛，讓房貸業務能夠有資金動能，兆豐銀表示過去比較多從事建商的貸款，希望未來可以辦理整批分戶的業務。

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關鍵字：張兆順,兆豐銀,財富管理,消金,新年目標

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