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網傳按讚加好友拿加油五折券　中油：假的！

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▲▼▲▼最近網路盛行只要按讚加好友就能獲得加油五折券，中油今天澄清，都是假的。（圖／中油提供）

▲最近網路盛行只要按讚加好友就能獲得加油五折券，中油今天澄清，都是假的。（圖／中油提供）

記者馮建棨／台北報導

近日中油接獲檢舉，發現網路盛傳加入台灣中油LINE好友，或對臉書粉絲團及文章按讚、將文章分享出去等即可獲得「中油自助加油5折券」等詐騙訊息，中油今天（8日）表示，都是假的。

網路及手機近期出現許多翻新的詐騙手法，其中以加入LINE群組即送貼圖、優惠券或折價券居多，逢年節出現頻率更高。去年已經出現「慶祝母親節分享連結即贈500元加油券」、「中油為父親節加油」及「慶祝中油100周年慶」等名義，在LINE群組發出詐騙訊息，經檢舉後銷聲匿跡一段時間，最近又捲土重來，提醒都是「騙取個資」。

中油再度澄清，從未在手機通訊軟體設立官方帳號，所有行銷活動均以正式新聞稿或授權加油站現場公告為依據，民眾如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可使用通訊軟體提供功能提出檢舉，或向台灣中油查證，以避免更多不知情民眾受害。

中油還說，對於使用中油名義及使用企業識別標誌、商標，將採取法律行動，確保中油資訊交易安全，維護消費大眾權益。

▼最近網路盛行只要按讚加好友就能獲得加油五折券，中油今天澄清，都是假的。（圖／中油提供）

▲▼▲▼最近網路盛行只要按讚加好友就能獲得加油五折券，中油今天澄清，都是假的。（圖／中油提供）

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關鍵字：詐騙,騙個資,按讚,line,臉書

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