純網銀爭霸戰開打　日本樂天團隊月底前提出申請

▲金管會的純網銀執照爭霸戰開打，樂天集團為首的純網銀團隊將在1月底前提出申請。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

金管會將釋出2張純網銀執照，日本樂天與國票金今日舉行發行人會議，樂天與樂天信用卡持股51%、國票金則持股49%，根據了解，以樂天領導的純網銀團隊將在月底或農曆年前提出申請。

國票金今(8)日公告，將49億元投資以樂天為主的純網銀申請團隊，雙方成立的純網銀名稱為「RAKUTEN INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK Co., Ltd. 」（樂天國際商業銀行）。該純網銀的結構也大致底定，樂天的股權為50%、樂天信用卡的股權為1%、而國票金則是49%，目前國票金所推派的代表人仍由該金控董事長魏啟霖主導。

樂天也指出之所以決定與國票金合資在台成立純網銀，日本樂天在日本當地指出，著重兩重點：

第一，樂天在台灣的業務已經拓展到信用卡、旅遊、跳蚤市場應用以及電子書等領域，台灣樂天的生態系統，已經形成以電子商務與信用卡業務為中心的強大生態體系，台灣因而成為日本樂天海外業務最重要的地區之一。第二，為了加強台灣的生態系統，日本樂天準備與國票金在台灣推出網路銀行服務，在獲得台灣金管會批准前提下，日本樂天銀行、樂天信用卡與國票金控，將會遵循必要的程序，在台灣提供純網銀服務。

國票金表示，金管會所要求申請的截止日為2月15日，以樂天為首的純網銀團隊預計在1月底或農曆年前向金管會提出申請，且目前持股結構單純，也暫時無要邀其他股東加入的計畫。