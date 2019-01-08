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電支11月大戰　LINE一卡通使用者最多、街口消費額最高

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LINE Pay一卡通五大功能搶先看（圖／記者樓菀玲攝）

▲電子支付以LINE Pay一卡通使用者達90萬最多。（圖／記者樓菀玲攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(8日)公布電子支付統計，截至2018年11月底止，LINE一卡通使用人數突破90萬人。但在支付消費金額上，街口支付以5.65億元，贏過所有專營的電支機構。

根據金管會統計，截至2018年11月底止，共有26家電子支付機構，其中有5家專營公司、21家兼營的銀行或電票，專營的包括街口支付、歐付寶、簡單行動支付等，兼營的有LINE一卡通、玉山銀行等，目前電子支付總使用者人數約409萬人，較10月增加31萬人。

11月份國人使用電支支付消費交易金額為28.6億元，較10月減少1.2億元；電子支付帳戶間轉帳金額約2.3億元，較10月增加0.2億元。

市場上以街口支付跟LINE一卡通的競爭最白熱化！以使用人數來看，截至11月底LINE一卡通逾90萬人，比起10月的70萬人單月增加20萬人，玉山銀行有85.6萬人；專營的電支機構中，以歐付寶78萬人最多，街口支付則有61.3萬人。

在消費支付金額部分，11月街口支付衝到5.65億元，遠超過其他專營的電支機構，也超過LINE一卡通的4390萬元，但仍未超過玉山銀行的15.9億元。

電子支付帳戶間轉帳金額，11月仍以LINE一卡通居冠、轉帳金額有1.24億元，街口支付則為8604萬元排第二。

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關鍵字：電子支付,街口支付,金管會,銀行局,LINE,一卡通

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