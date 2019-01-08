以戰逼和　台銀退票逼華映上談判桌

▲華映10億元保證票據發生跳票情事，應是銀行以戰逼和，要華映上談判桌。（圖／資料畫面）

記者吳靜君／台北報導

華映前向法院聲請重整遭法院駁回後，今（8）日接獲台銀通知保證票據到期。台銀表示，確實台銀提示本票退票，之後台銀就可以向法院聲請強制執行，保障債權。

根據財政部的統計，包含台灣銀行在內，有7家公股銀行與華映有往來，授信餘額68.07億元，其中連貸餘額51.3億元，授信期間是從107年到112年，擔保品是工廠的廠房與土地，擔保比率是七成，每半年還款一次，而自貸的部分有16.77億元，其中有擔保者為9.51億元。

華映已經向台灣銀行融資借款，開立面額新台幣10億元的本票，並在107年12月13日聲請重整及緊急處分，台灣銀行依借貸合同主張全部借款債務到期，華映在108年1月8日接獲主管機關通知，台灣銀行已經在108年1月4日提示本票遭退票。

根據了解，支票遭退票時，持票人可以不必經過繁瑣的一般訴訟程序，直接依民事訴訟法中督促程序的規定，向法院聲請對債務人發「支付命令」，令債務人支付支票金額及利息，並賠償程序費用；如債務人收到法院的支付命令後一定期間內，沒有向法院提出異議，那麼該支付命令即與訴訟上的確定判決有同一效力，此時債權人即可聲請法院查封拍賣債務人的財產。

台銀表示，近期，華映確實都沒有與銀行洽談，提出合理的還債方式，對華映的本票退票，是一種的自保的方式，也希望透過這種方式，可以逼迫華映提出合理的債務協商內容不論是自貸或是聯貸，台銀也相信，其他的銀行也會採取同樣的方式，來保障自己的債權。對此銀行團成員認為，這應是台銀逼華映出來談判的手段，不過為今之計，台銀應儘快召集全體債權銀行團會議，並且要求華映出來跟銀行好好開會、談判。