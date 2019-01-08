國人好會刷！　2018年信用卡刷掉2.64兆再創歷史新高

▲國人2018年前11月已刷掉2.64兆元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(8日)公布，國人2018年前11月簽帳金額逾2.64兆元，已經超過2017年全年的2.62兆，2018年再創下歷史新高，從2014年開始都年年創新高。

根據銀行局統計，2018年前11月份國人簽帳金額為2兆6414億元，已經超越2017年全年的2兆6231億元。若2018年12月統計出來當月簽帳超過2500億元，更可以破2.7兆元。

銀行局副局長莊琇媛表示，2018年國人簽帳金額再度創下歷史新高，從2014年起都是年年創下新高，跟近年開始行動支付發展迅速有關係。

另2018年11月份簽帳金額為2466億元，較10月份2571億元、減少105億元。銀行局表示，主要是有銀行9月保費遞延到10月報，因此讓10月基期變高，雖然11月份有「雙11網購節」，但因為網購節只有1天，增加幅度不算太明顯。

此外，銀行局也公布各家銀行11月份信用卡發卡數，中信銀行以發卡數10.5萬張奪冠；元大銀行在11月衝高到10.4萬張排名第二；台新銀行發卡量7.3萬張排第三；國泰世華銀6.3萬張排第四；玉山銀以6萬張排第五。