減少空汙穩定電價　台電想修備轉容量6%標準

▲為了減少不必要的待機，台電想要修供電相關內容，來減少多餘燃料使用及減少空污排放。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

過去政府訂出法定備轉容量率10%及備用容量率15%的標準，現在台電想提出修改，認為總體10%備轉容量率不變的情況下，但實際操作可以分為6%的機組熱機當備轉，剩餘4%當作冷機不過隨時接受調度，整體可以省燃料成本及減少空污。

台電今天舉行年終記者會，會中台電董事長楊偉甫提出想要修改「備轉容量率」的定義，過去由於法規明訂10%列為法定備轉容量率，現在就必須備好同等容量的發電機組，不過這樣就很像汽車在那邊「怠速空轉」。

楊偉甫舉例，備轉容量率10%，就很像有10台車在怠速運轉，非常消耗燃料，依照過往經驗，現在電力調控可以精準到6%左右，相當於可以6台車維持熱機狀態，隨時可以升載應付突發狀況，另外4台則是熄火待命，就可以省下4台的待命燃料，另外也減少4台的空污排放。

楊偉甫還說，這樣做對民眾的好處是，減少燃料使用，會對穩定電價有正面的幫助，另外減少運轉機組也可以減少空污排放，整體都是好的。至於詳細要如何調整，台電目前正在進行內部評估，最後完成會在送交經濟部及行政院進行調整。

▼為了減少不必要的待機，台電想要修供電相關內容，來減少多餘燃料使用及減少空污排放。（圖／記者馮建棨攝）



【備轉容量率】

備轉容量(Operating Reserve)是指當天實際可調度的發電容量裕度，就是系統每天的供電餘裕。

【備用容量率】

備用容量率則是整個供電系統的總發電量，是指所有機組能穩定發電運轉的情況，換句話說，就是系統最大供電量。