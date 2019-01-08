Cama咖啡「先蹲後跳」拚3年營收增3倍　加速展店挑戰2020年上櫃

▲咖碼（Cama）董事長何炳霖（左）、國泰證券董事長莊順裕（右）今天宣布啟動上市櫃輔導計畫。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰證今（8）日攜手咖碼股份有限公司（cama cafe）宣布正式啟動上市櫃輔導計畫，國泰證券董事長莊順裕肯定咖碼的IPO，期待為台灣資本市場注入新血。展望2019年，咖碼董事長何炳霖表示，設立3年3倍品牌營業額成長、提升品牌價值以及邁向國際化等3大目標，力拚2020年上櫃。

根據財政部關務署的進口咖啡豆數量以及2016年咖啡協會對台灣咖啡產值的估計，2018年台灣咖啡豆的進口數量達3.6萬噸，產值超過680億元。咖碼在去年售出約580萬杯咖啡，單品及大杯飲品點購率提升，帶動客單較去年成長5元，全年營收達6.8億元，淨利高於業界10%至12%的水準。

咖碼董事長何炳霖表示，公司目前資本額是1.6億元，全台門市達112家，固定維持20%的直營店、80%的加盟店，而過去平均以每年展店20家的速度，相對競爭對手展店是慢的，預期今年全台門市拓展至160家店，挑戰營收10億元，目標在2020年上櫃時，達到210家店、15億元營收，2021年拚300家店、營收達21億元。

展望後市，何炳霖說，設立3大目標，首先是3年3倍品牌營業額成長，以店數成長、擴大產品組合以及發展多元通路進行；再者是提升品牌價值，透過品牌優化計畫、創造企業第二曲線、發展文創及智慧授權；最後是邁向國際化，以策略性部局、建構國際合作渠道以及擴大國際客層等布局方向。

至於國外市場開拓，何炳霖透露，目前正與歐美、東南亞和香港的業者接洽中，希望能夠插旗海外市場，同時也強調，去年成長較為緩慢，主要是蹲馬步開始準備，今年正式積極向外開拓市場的一年。