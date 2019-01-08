國際油價崩跌　台塑年終縮水只剩5.83個月平均拿31萬

▲國際油價崩跌，害慘台塑員工，預料今年年終沒有過去三年拿到的6個月年終，今年只剩5.83個月。（圖／資料照／記者葉南州攝）

記者馮建棨／台北報導

日前台塑曾說今年可望發出6個月的高額年終獎金，不過實際受到國際油價崩跌影響，經過討論之後，最後將發出5.83個月的年終，平均每人拿到31萬元。

據了解，台塑前年業績寫下好成績，因此去年發出六個月的年終及2.2萬元獎勵紅包，創下台塑發放獎金的新高，讓員工歡喜過好年。過去台塑總裁王文淵曾對外說，年終可望維持6個月，不過獎金要加多少，就還要再看最後的狀況。

台塑今天（8日）舉行業績發表會，整體業績表現並不如預期，受到國際油價下跌影響，第四季業績轉弱，因此經過台塑內部討論之後，年終獎金將會縮水，根據集團內部公式計算，決議發出5.83個月年終獎金，少於過去三年的6個月高額獎金。



至於除了年終獎金之外，台塑每年還是會發出加碼紅包，今年也會維持同樣的往例，預計台塑總管理處會在10日與工會討論，確認是否有加碼紅包。



根據台塑員工薪資來推算，員工薪資平均是5萬4500元，若以今年年終5.83個月，最後每人可望拿到31.7萬元，雖然跟過去三年的6個月年終差一些，但整體獎金已經羨煞許多人。