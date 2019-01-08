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移頻申請案遭NCC否決！　凱擘：遺憾、不解

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▲▼頻道大戰，壹電視砲火猛攻寰宇新聞。（圖／翻攝壹電視官網）

▲頻道大戰，壹電視砲火猛攻寰宇新聞。（圖／翻攝壹電視官網）

記者林睿康/台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）上週三（2日）不同意凱擘去年6月提出的移頻申請案，原本傳出凱擘要提出行政訴訟，不過凱擘今天（8日）發表聲明表示「遺憾、不解」。凱擘指出，基於保障消費者權益以及提升收視戶滿意度為立場，這次頻位異動原則是以消費者收視權益為出發點，以及不下架任何頻道為最大前提下，針對各類型頻道收視率較差和家族頻道節目重複性高的進行頻位調整，強化頻道競爭力。

凱擘去年1月和6月向NCC送出兩波移頻申請，第一波申請有15個頻道進行調整，其中有6個頻道「被往後移」，包括旅遊生活頻道TLC（原20頻道）、東風衛視（原37頻道）、中天娛樂（原39頻道）、壹電視新聞（原49頻道）、衛視合家歡（原45頻道）和AXN（原67頻道），被調整到141到146頻道。不過由於這個移頻申請案遭外界解讀是「蔡明忠向練台生宣戰」（因年代集團所屬和代理的頻道就有3個），爭議性太大，因此NCC一直沒有進行處理。

在NCC「拖延性」的戰略下，凱擘後來把原本15個頻道移頻申請，更改為包括「緯來日本台」、「Animax」、「國興衛視」、「FOX」、「MTV綜合電影台」、「台灣HD綜合台」、「Z頻道」、「公視三台」、「ELEVEN SPORTS1台」等9個頻道移頻申請，而NCC也在去年3月7日宣布通過其申請案。

原本外界以為「壹電視新聞」移頻風波就此告一段落，沒想到凱擘去年6月初第二度向NCC申請移頻，當中又包括壹電視新聞台要從49頻道移到149頻道，49頻道用寰宇新聞台取代。

不過NCC上週三（2日）宣布，凱擘第二波的移頻申請案，因為各縣市政府認為移頻會造成收視戶的適應問題，進而引發民怨，加上不符合上下架規章的參考原則，因此不同意這個申請案。

對於NCC的決定，凱擘發表聲明表示「遺憾、不解」。凱擘指出，基於保障消費者權益以及提升收視戶滿意度為立場，這次頻位異動原則是以消費者收視權益為出發點和不下架任何頻道為最大前提下，針對各類型頻道收視率較差，以及家族頻道節目重複性高的進行頻位調整，希望為收視戶帶來更多優質的節目內容，以強化頻道競爭力。

凱擘表示，根據尼爾森收視率調查和凱擘系統機上盒所做的問卷調查結果，調查顯示，有九成用戶同意移頻，而兩個付費數位加值頻道寰宇新聞台（原222台）和WAKUWAKU JAPAN（原212台）移至基本頻道區塊，就是為了讓好的節目讓更多觀眾看見。

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關鍵字：NCC,凱擘,移頻,壹電視,媒體產業

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