2018年12月CPI年減0.05%近14個月首降　油價、香菸是最大主因

▲根據主計總處統計，去年12月消費者物價指數年減0.05%，14個月以來首次轉為負成長。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

主計總處今（8）日發布最新消費者物價指數（CPI），在蔬菜及水果價跌，加上成衣、通訊費、通訊設備及部分3C消費性電子產品價格也同步下跌，但蛋類、乳類、香菸及醫療費用價格調漲，抵消部分漲幅，促使2018年12月CPI較前月下跌0.5%，較上年同期下滑0.31%，整體來看，國內物價漲幅持續處在平穩水準，且沒有通縮的疑慮。

觀察7大類變動情況，以「衣著類」月減2.20%最多，主要是受部分服飾適逢百貨公司年終特惠促銷，導致成衣價格下滑2.96%，再者是「交通及通訊類」月減1.59%，主要是油料費價格下滑影響，不過蔬菜、水果價格均呈現下跌走勢，而蛋類受上年芬普林事件，使得基期較低，推升至32.24%，抵銷部分漲幅。

今年1至12月CPI平均上漲1.35%，其中商品類跌0.72%，服務類漲0.92%；若扣除蔬菜水果，漲1.56%；共計核心CP漲幅則為1.22%。按商品性質別觀察，今年12月商品類較去年下跌0.72%，其中非耐久性消費品（含食物、能源及香菸等）跌0.6%，半耐久性消費品跌0.29%，耐久性消費品則也跌1.41%；另服務類上漲0.59%，其中外食費上漲1.81%。

▲行政院穩定物價小組關注的米、鮮奶、雞肉、麵包及衛生紙等17項重要民生物資，仍以蛋類漲幅最大。（示意圖／記者姜國輝攝）

至於行政院穩定物價小組關注的米、鮮奶、雞肉、麵包及衛生紙等17項重要民生物資繼去年9月飆升至4.1%，創下44個月以來新高後，如今12月又回升至3.24%，其中雞蛋大漲逾40%最多，再者是衛生紙、面紙及紙巾，緊追在後的是還有糖、鮮奶與麵粉、調製麵粉，至於全年民生重要物資CPI達3.24%，創下近4年新高。

主計總處專委徐健中表示，12月消費者物價指數月減0.5%，比上年同月下跌0.05%，創下近14個月來新低，主要是受原油價格轉跌，加上香菸漲幅持續縮小，使得CPI走跌，展望2019全年預測數為0.96%，整體來看，物價漲幅仍屬平穩，且無通縮的疑慮。