郭台銘新年發獎學金　助困境學子圓夢給出3385萬元

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▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者張一中攝）

記者姚惠茹／台北報導

為了幫助困境學子，鴻海（2317）第二屆鴻海獎學鯨計劃，今天（8日）公布獲獎者名單，今年總共有300位學生，獲得10萬元，以及19名學生，獲得25萬元獎學金，其中包括哈佛醫學院 、 MIT、台大 、交大等海內外優秀學生。

第二屆鴻海大專院校獎助學金，由42位橫跨產官學界的評審，在數千位申請者中依「積極展現夢想、挑戰表現自我」的標準下，選出300位10萬元錄取名單，今年鴻海獎學鯨計劃為擴大照顧落於社會安全網之外，但仍勇於求學向上的青年學子，只要能提出困境相關佐證皆能申請。

鴻海獎學鯨計劃是目前規模最大，照顧許多家境困難卻因法令資格限制而無法申請清寒助學金的優秀學生，今年首次讓夜校進修學士班學生也可以申請，據統計，這屆申請者有36%是來自邊緣戶的困境學子，還有64%則是來自具政府證明的低收入戶、中低收入戶、身心障礙生、身心障礙子女與特殊境遇證明學生。

這屆鴻海獎助學金評審團不光以成績為導向，更加重跨領域學習及其他表現等綜合條件，獲獎者中，南台科技大學蘇同學，不僅在課業、社團、志工都表現優異，考取15張證照，並參與多項資訊競賽。

還有就讀台灣師範大學特殊教育學系曾同學，儘管為罕病視障學生，申請通過至美國德州參與特殊教育見習計畫，期盼未來能將所學帶回台灣，幫助更多人。

以及就讀樹人醫專護理科李同學，在專三時，接獲通知原本就讀的高美護專面臨關閉，必須被迫轉學，但仍積極運用所學，發明兩項臨床輔具申請專利，另外交通大學的莊同學多次參加機器人比賽，又因為熱愛棒球，希望未來能做出擊球或投球的棒球機器人。

▲郭台銘發獎學金助困境學子圓夢給出3385萬元。（圖／鴻海提供）

至於勤益科技大學的黄同學，為了增進學弟妹們對於微積分的興趣，還自行運用軟體將艱澀難懂的數學式通通轉化為有趣的圖形與動畫，300名獲獎者雖然都各自有不同的人生考驗，但都跨越自己的限制，以自己熱愛的事物貢獻於社會，幫助自己也讓世界變得更美好。

今年合併辦理「鴻海獎學鯨計劃-科技獎」，開放海內外領有台灣身分證之碩博士研究生申請，申請者提交其研究計劃內容，根據研究自主性、實用性、可行性、完成度、創新性以及與鴻海集團事業的關聯性等面向進行評分，從174件合格件中選出13名「傑出研究獎」，獲得25萬元獎學金，同時擴增6名「特色研究獎」，每人10萬元，總計19名獲獎者。包括哈佛醫學院 、 MIT、台大 、交大等海內外優秀學生。