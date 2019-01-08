2019年投資股優於債　2種市場具收益和成長潛力



▲滙豐中華投信今（8）日舉辦2019投資展望記者會。（圖／記者劉姵呈攝）



記者劉姵呈／台北報導

2018年5月後金融市場呈現股債雙殺的情況，資產呈現正報酬的非常少，可以說是不太好操作的一年。而投資人面對新的一年，市場趨勢與布局的契機有哪些？投信法人表示，2019年全球市場將接續去年的週期性分歧局面，主要仰賴兩大經濟成長引擎美國及中國大陸驅動，並將以平均3.2%的長期趨勢水平合理成長，逐漸「回歸現實」重返到較為正常的環境，建議投資人需密切關注實體經濟發展和企業的業績表現。

滙豐中華投信於投資管理資產配置策略首席分析師Joseph Little今（8）日指出，2018年對投資者而言是充滿挑戰的一年，很多人都以為是貿易戰或是美國聯準會升息的擔憂造成成熟市場出現拋售的狀況，但Joseph認為應該是投資人對經濟成長有擔憂，擔心是否會衰退（recession）才會有拋售潮。

而去年大部分風險資產均表現欠佳，不過隨著新的一年全球經濟成長放緩，加以貨幣政策回歸中性，滙豐中華投信認為，市場仍浮現許多的機會，尤其是亞洲股票及新興市場股票有望展現收益和成長潛力。而今年整體衰退的風險偏低，不會有災難性的股災，因此偏好具風險性的資產類別，建議可透過股票而非信用債券重拾增長。

匯豐中華投信提醒，投資人今年需要留意主要的風險來自於美聯準會的大幅升息，其次是貿易戰對中國成長造成的風險；在今年的科技股表現，看好滲透率低，成長空間大且簽合政策紅利的科技產業類別，例如雲計算和新能源汽車。

而新興市場股票也是匯豐中華投信看好的標的，主要是油價下跌和低通膨，都對新興市場經濟成長提供較有利的支撐，建議投資人應保持組合彈性分散風險，勇於面對市場不確定性與波動，才能攻守兼備佈局2019年。

▼滙豐中華投信今（8）日舉辦2019投資展望記者會，圖左為資產配置策略手分析師Joseph Little、中間為滙豐中國科技精選基金經理人韋音如、圖右為董事長李選進。（圖／記者劉姵呈攝）