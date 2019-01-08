　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

2019年投資股優於債　2種市場具收益和成長潛力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼滙豐中華投信今（8）日舉辦2019投資展望記者會。（圖／記者劉姵呈攝）
▲滙豐中華投信今（8）日舉辦2019投資展望記者會。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

2018年5月後金融市場呈現股債雙殺的情況，資產呈現正報酬的非常少，可以說是不太好操作的一年。而投資人面對新的一年，市場趨勢與布局的契機有哪些？投信法人表示，2019年全球市場將接續去年的週期性分歧局面，主要仰賴兩大經濟成長引擎美國及中國大陸驅動，並將以平均3.2%的長期趨勢水平合理成長，逐漸「回歸現實」重返到較為正常的環境，建議投資人需密切關注實體經濟發展和企業的業績表現。

滙豐中華投信於投資管理資產配置策略首席分析師Joseph Little今（8）日指出，2018年對投資者而言是充滿挑戰的一年，很多人都以為是貿易戰或是美國聯準會升息的擔憂造成成熟市場出現拋售的狀況，但Joseph認為應該是投資人對經濟成長有擔憂，擔心是否會衰退（recession）才會有拋售潮。

而去年大部分風險資產均表現欠佳，不過隨著新的一年全球經濟成長放緩，加以貨幣政策回歸中性，滙豐中華投信認為，市場仍浮現許多的機會，尤其是亞洲股票及新興市場股票有望展現收益和成長潛力。而今年整體衰退的風險偏低，不會有災難性的股災，因此偏好具風險性的資產類別，建議可透過股票而非信用債券重拾增長。

匯豐中華投信提醒，投資人今年需要留意主要的風險來自於美聯準會的大幅升息，其次是貿易戰對中國成長造成的風險；在今年的科技股表現，看好滲透率低，成長空間大且簽合政策紅利的科技產業類別，例如雲計算和新能源汽車。

而新興市場股票也是匯豐中華投信看好的標的，主要是油價下跌和低通膨，都對新興市場經濟成長提供較有利的支撐，建議投資人應保持組合彈性分散風險，勇於面對市場不確定性與波動，才能攻守兼備佈局2019年。

▼滙豐中華投信今（8）日舉辦2019投資展望記者會，圖左為資產配置策略手分析師Joseph Little、中間為滙豐中國科技精選基金經理人韋音如、圖右為董事長李選進。（圖／記者劉姵呈攝）

▲▼滙豐中華投信今（8）日舉辦2019投資展望記者會。（圖／記者劉姵呈攝）

ET快訊
宥勝南極迎風面解放「尿一半GG刺痛」：真的會截肢
2019開始慘8年！「3重災區星座」曝光　3名人果真出事
「心臟麻痺」一天爆兩命！33歲南韓花美男歌手猝死家中

關鍵字：滙豐中華投信,2019投資展望,2019投資建議

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國際資金布局意願不振　美股上周遭提款逾145億美元

影／豬年生肖套幣17日開賣每套1800元　央行首次直播行銷

央行生肖套幣搶購熱潮消退　民眾：轉賣行情不優

韓國瑜推高雄幣　央行：比較像優惠券不算真正的貨幣

證交所邀集國巨等7家上市公司 赴香港引資

以戰逼和　台銀退票逼華映上談判桌

國人好會刷！　2018年信用卡刷掉2.64兆再創歷史新高

Cama咖啡「先蹲後跳」拚3年營收增3倍　加速展店挑戰2020年上櫃

減少空汙穩定電價　台電想修備轉容量6%標準

華映面臨下市　上市19年慘變雞蛋水餃股

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

以戰逼和　台銀退票逼華映上談判桌

國人好會刷！　2018年信用卡刷掉2.64兆再創歷史新高

Cama咖啡「先蹲後跳」拚3年營收增3倍　加速展店挑戰2020年上櫃

減少空汙穩定電價　台電想修備轉容量6%標準

華映面臨下市　上市19年慘變雞蛋水餃股

國際油價崩跌　台塑年終縮水只剩5.83個月平均拿31萬

移頻申請案遭NCC否決！　凱擘：遺憾、不解

2019年投資股優於債　2種市場具收益和成長潛力

台銀退10億本票　華映：積極與銀行協商中

2018年12月CPI年減0.05%近14個月首降　油價、香菸是最大主因

洪都拉斯「失敗的Man」因他翻身：一通電話等了15年！

穎艾達利以原住民語宣讀誓詞　完成議員就職

屏東拓展東南亞客源　 越南、泰國踩線團來體驗

超前部署阻絕境外　南市召開防範非洲豬瘟應變會議

影／凌晨奔中壢旅館！一開門「4鬼全陰笑等著」躺床秒被壓　修行者：快刪照

原要送養卻不捨　嘉義「市場小巨人」陳佑安賣菜報答爺奶

以戰逼和　台銀退票逼華映上談判桌

宥勝南極迎風面解放「尿一半GG刺痛」　他警告：真的會截肢

台中三井摩天輪有搭乘魔術時間！3處燈飾同時亮起浪漫爆表

暖冬遊澎湖超省！福朋喜來登3天2夜一人不到3000元

財經熱門新聞

新刮刮樂「2000萬超級紅包」..

千億中藥帝國倒塌　股價數度閃崩..

今年電動車補助　買新車拿3.3..

外幣投資人照過來　2019年金..

RIMOWA回來了！高林實拿下..

400億紅包拚經濟挨轟　全是它..

400億紅包怎麼發才公平？專家..

400億紅包拚經濟？專家4字妙..

旺宏去年營收創歷史新高

CES聚焦5G、AI　概念股吹..

景氣轉壞加速引資來台　國發會祭..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

旅客注意！這家廉航開始收小費了

企業年終出爐　這行業領最少不到..

更多熱門

相關新聞

美明年升息2次　法人：公債殖利率曲線恐再次倒掛

近期美國3-5年期的公債殖利率曲線率出現倒掛，引發市場對經濟衰退的擔憂。外資分析師跟法人都表示，殖利率曲線倒掛對「經濟衰退」機率存在一定的領先性，是可以搭配作為經濟趨勢的判斷。

明年大盤最低下探至8500點　中小型股具反彈潛力

投資人照過來！2019年法人看旺台股4大題材

台股成外資提款機　貝萊德：明年第二季前仍看不到成長

華為公主被捕電子股慘跌　投信：影響不及美企業獲利衰退

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

心好累！感情出現「8跡象」快分手

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

周興哲認愛三立女主播：她在發亮！

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面