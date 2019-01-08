散裝航運走出營運谷底　慧洋2018年營收破130億元創新高

▲受惠貨主提前拉貨效應，慧洋海運表示，散裝航運已擺脫過去兩年的營運谷底。(圖／慧洋海運提供)

記者林淑慧／台北報導

受惠貨主提前拉貨效應，散裝航運擺脫過去兩年的營運谷底。慧洋海運今（8）日發佈最新財報，2018年全年合併營收達新台幣130.68億元，以功能性貨幣計則年成長19.49%，創歷史新高紀錄。

慧洋指出，從全年合併營收及稅前盈餘來看，2018年平均換約漲幅近兩成，較前兩年有顯著的提升，推升去年12月合併營收達11.95億元，以功能性貨幣計，較2017年同期成長14.54%，同時自結全年稅前盈餘為新台幣18.66億元，自結稅前EPS為 3.02元。

去年航運業面臨中美貿易等全球性不確定因素影響，慧洋主管表示，供需雙方仍有其應對措施，包括從第三方轉運、提前拉貨等方式，而川習會後貿易戰暫緩90天，大陸開始積極採購以彌補過去供給不足的情況，使2018全年指數與運價維持在一定水準。

展望後市，慧洋維持穩健樂觀看法，期望運價指數能夠延續2018年的成長動能穩定上升，今年全年預計交付兩艘Supramax及兩艘Handy新船，並有57艘船進行換約，預期換約漲幅可達約15%，可望挹注公司營運成長動能。