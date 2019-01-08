超徵稅要發萬元紅包急改口　工商團體：還好喊卡

▲政府發放弱勢萬元紅包急改口，工商團體說，還好沒發，不然只有爽一下。（圖／記者陳政錄攝）

記者馮建棨／台北報導

總統蔡英文過去提出要把將稅收超收紅利分享給弱勢，行政院今天（8日）開記者會澄清，說不會發現金紅利，工商協進會理事長林伯豐今天表示，不該一次性發放，這只會造成一時高興，對長期的生活是沒有幫助，應該要長期規畫，且財政超收就發放，不超收就不發，這樣的政策應該檢討。

總統蔡英文在元旦談話要把超額稅收分享給弱勢，行政院今天再次說明，沒有召開此案的定調會議，並停止討論「發放現金紅利」的方向，因為這個計畫必須從長計議，必須合法合理使用，確實給總統所指的弱勢人選。

工商協進會理事長林伯豐今天參加活動前受訪表示，過去一度傳出要發萬元紅包，現在改變說沒有，這樣的決定是「正確的」。林伯豐指出，政府有稅收增加的收入，這當然要恭喜，不過在財政的掌控做上要更適切，且有超收的部分應該先還國債，那也要讓稅制適當降低，吸引投資，才能改善經商跟投資環境，才能讓外資進來，讓國內企業再投資，增加就業機會，增薪資所得，同時培育人才。

林伯豐還說，如果政府有餘力，應該要特別關注弱勢族群，增加福利建設，林伯豐舉例，有時候在晚間經過台北車站，附近有很多遊民會借宿，這是高級官員看不到的，要多關懷弱勢團體，讓他們生活在台灣也能夠富足，做有一個有尊嚴的生活環境，才是正確的方向。

林伯豐強調，「一次性發放只是一時高興，對長期的生活是沒有幫助」，應該要長期規畫，若只發放一次，財政超收就發放，不超收就不發，這樣的政策應該檢討。