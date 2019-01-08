英特爾大咖雲集　CES展示次世代運算新科技

▲英特爾客戶運算事業群資深副總裁Gregory Bryant。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾今（8）日在美國國際消費電子產品展（CES）展出多項運算新科技，包括Xeon可擴充處理器產品及Core桌上型電腦產品，也討論了用於PC、伺服器和5G無線存取基地台的新10奈米產品、新晶片設計的未來奠基於3D封裝技術（Foveros）。

在CES前夕，英特爾客戶運算事業群資深副總裁Gregory Bryant、資料中心事業群執行副總裁Navin Shenoy，以及英特爾旗下子公司Mobileye的總裁兼執行長Amnon Shashua教授在內等多位英特爾領導高層步上舞台，展示了公司持續演進運算和通訊基礎的承諾，其也將推進人們體驗世界的方式並擴展人類潛能。

英特爾資料中心事業群執行副總裁Navin Shenoy表示，Intel在300億美元商機的資料為中心市場有巨大進展，，規模優於其他企業，這些商機涵蓋AI、5G和自駕車等技術。

英特爾客戶運算事業群資深副總裁Gregory Bryant表示，英特爾在下一個運算時代要求的創新，將涵蓋整個生態系統，並涵蓋各個面向領域之運算，成為領域中的領航者。

▼英特爾旗下子公司Mobileye的總裁兼執行長Amnon Shashua。（圖／業者提供）

▼英特爾資料中心事業群執行副總裁Navin Shenoy。（圖／業者提供）