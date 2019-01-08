油價物來走勢　就看美中貿易談判結果

▲本周美中貿易談判的結果，將對油價是否繼續攀升起到關鍵作用。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

本周美中貿易談判的結果，將對油價是否繼續攀升起到關鍵作用。

美中貿易爭端令市場對於全球經濟成長放緩和原油需求疲軟的疑慮升高，使油價在去年10月初至12月底期間下跌超過40%，油價上個月跌至1年半來新低後反彈，已連續近6個交易日上漲。CNBC報導，研究公司Energy Aspects首席原油分析師Amrita Sen認為原油期貨仍有上漲空間，但反彈的基礎不穩固。

Amrita Sen周一在CBNC節目Squawk Box指出，「我認為，只要全球經濟未崩潰，油價應該可以再上漲一點，但上漲動能非常脆弱，因為目前最大的不確定性是美中間的貿易戰。」

美中貿易談判將在本周一及周二舉行，就貿易戰提出解方，目前兩國都對彼此價值數千億美元的商品課徵關稅。額外課稅的舉動對全球經濟成長及原油燃料的需求造成壓力，一些分析師原已預測2019年原油需求成長會比最初預期緩慢。

Amrita Sen認為，油價跌得太急太深，主要是由自動交易等技術面因素所造成。在供應封面，主要原油生產國減產及美國產量低於預期將有助於油價反彈，市場是否供給過剩，都取決於需求。「以目前的油價水準來說，市場賣超，但這並不意味著這會被立即修正，它還需要一點時間，除非美中今明兩天的貿易談判出現明確結論。」

能源市場顧問公司Vanda Insights創辦人Vandana Hari表示，目前油價的主要動能是金融市場的強弱，以及對經濟前景的情緒，石油輸出國組織（ OPEC）及包括俄羅斯在內的其他主要產油國是否會堅守減產協議，反而是次要問題。未來幾天的油價走勢將隨美中貿易談判的結果而定，「從油市角度來看，將進入高度波動的環境，沒人期待貿易談判出現突破性的進展，或完整的解決方案。」