美喆SPC石塑地板獲歐洲訂單　今年第二季量產

▲面對美中貿易戰的挑戰，美喆國際加速投入SPC石塑地板產線布局。（圖／美喆國際提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠研發新品有成，台商加速歐洲市場佈局。美喆國際表示，去年研發的中高端SPC(Stone Plastic Composite)明星產品，已接獲歐洲地區主要客戶代工訂單，最快今年第二季量產；法人表示，此舉可望帶動美喆整體營運保持良好動能。

美喆為國際石塑地板製造業者，以大陸主要生產基地，每年研發超過百款塑膠地板產品，同時也在去年研發量產中高端SPC(Stone Plastic Composite)產品，並將其視為因應貿易戰的明星商品。

面對美中貿易戰的高關稅變數，美喆國際加速投入SPC石塑地板產線布局。美喆主管指出，歐洲主要客戶在去年第三季結束庫存調整，整體庫存水位已現低檔，回補需求已較上一季度提振，在接獲歐洲地區主要客戶代工訂單，有助於公司訂單能見度及產能稼動率保持在一定的水準之上。

另外，美喆國際主管表示，近年美喆加速提升工廠自動化，並在東莞美喆廠建置自動倉儲物流中心，將在今年上半年正式啟用，可望大幅提升倉儲物流管理及物流運送效率。

展望後市，美喆國際表示，目前歐洲地區主要客戶的庫存保持健康水位，全年訂單可望較去年進一步提升，其他外銷市場則朝向ODM業務接單轉型，以有效發揮自動化生產效益，預估美喆與普隆兩大自有品牌，仍能保持高雙位數成長動能。