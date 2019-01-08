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影／衝刺消金、財管業務　兆豐銀打造6大理財旗鑑店

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記者吳靜君／台北報導

兆豐銀挾企業金融、國際金融及財務操作優勢，啟動轉型引擎力拼消金業務，全力衝刺財富管理，為了提升貴賓理財全方位尊榮服務品質，由北到南精心打造包括金控總部分行、南京東路分行、竹科新安分行、台中分行、府城分行及港都分行等六家鑽石旗艦店。

兆豐銀董事長張兆順今(8)日表示，今年的發展計畫除了持續加強洗錢防制及法令遵循業務，並同時申設海外據點外，也將發揮企業金融業務以外的動能力拼消金業務的成長，一國內分行業務結構區隔其功能，由大型分行中挑選成立理財旗艦店，希望藉由分進合擊的方式策略，將財富管理業務潛力發揮到極致。

為提供客戶高品質與專業多元的理財服務，兆豐銀培訓專業理財顧問也稱霸銀行界，目前國內銀行最多的CFP、AFP理財規劃顧問認證人數，且此次理財旗鑑店中「菁英理專」的遴選過程猶如工匠打造鑽石，經過不斷的淬鍊和淘汰，一路通過內外部評鑑，最終通過審核才能得脫穎而出。

如此精工雕琢打造的鑽石及理財旗鑑店，將將能以陣容堅強的專業理財團隊，提供客製化的諮詢服務，秉持專業用心的態度，建立互信互賴的永續關係，實現對客戶資產託付的承諾。

▲▼兆豐銀董事長張兆順。（圖／記者吳靜君攝）

▲兆豐銀董事長張兆順表示，企金向來是兆豐銀的強項，但未來兆豐銀也會積極衝刺消金。（圖／記者吳靜君攝）

張兆順致詞也說，最近兆豐的「出頭」(台語，亦即招數)很多，兆豐銀衝刺消金的第一步計畫就是信用卡的業務，兆豐銀拿到人氣歌手林俊傑演唱會的獨家優先購票權，就成功地打響了第一炮，一個月內就新增卡片增加5,000多卡。

而兆豐銀擁有優秀的人才，他相信，公股銀行的人才是相當優秀的，甚至比民營銀行的人才更為優秀，所以他認為，公股的優秀人才更應該有舞台得以發揮，其中兆豐銀衝刺消金，就是給了兆豐銀優秀人才很好的發揮舞台。

兆豐銀理財旗鑑店搭配推出的「非凡頂級會員」服務，針對資產總額達到1億元以上的高資產客戶，提供機場接送、高鐵升等等商務車廂，及寰宇通關服務等尊榮禮遇。今年是兆豐銀財富管理大躍進的關鍵年度，面對國際情勢的動盪及市場行情的波動，兆豐銀將持續秉持服務客戶的理念，兼顧法遵與風險管理的前提，實踐企業環境保護、社會責任和公司治理(ESG)與朝向商品創新等多面向的目標邁進。

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關鍵字：張兆順,兆豐銀,財富管理,消金,新年目標

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