華為合作袁隆平進軍農業！　計畫改造鹽鹼地成「1億畝良田」

▲華為跨界農業種植海水稻。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

繼阿里巴巴、網易與京東跨界「智慧養豬」後，手機科技大廠華為也進軍農業。輪值董事長胡厚崑表示，計畫與「中國雜交水稻之父」袁隆平合作，培育出海水稻。藉由土壤數位化，在鹽鹼地上種植出水稻，並在15億畝鹽鹼地裡改造出1億畝良田。

▲華為輪值董事長胡厚昆 。（圖／翻攝自新浪財經）

綜合陸媒指出，華為要將透過「要素物聯網系統」，採用「四維改造法」改良鹽鹼地，同時依科技監測各種數據的觀察，決定藥物和肥料。收集數據來源從系統配有的小型氣象站，通訊模塊和高清鏡頭，以及光照、溫度等多種傳器傳送到華為的雲端大數據中心，透過人工智慧（AI）和專家診斷，決定採用哪些藥物和肥料。華為稱，系統還能夠用來改良大陸現有的18億畝耕地。

▲袁隆平享有「中國雜交水稻之父」頭銜。（圖／中新網提供）

胡厚昆透露，鹽鹼地改良的核心技術是「四維改造法」，包括培育新的水稻品種、對植物和土壤進行調節，整套方法的基礎是「要素物聯網系統」，華為正在參與該建設。

根據華為說明，「要素物聯網」其實就是讓土壤數位化。該系統地上配有小型氣象站、通信模塊、高清監視器，地下、地表則通過各種感測器（射頻技術）對光照、溫度、鹽鹼度、等資訊進行收集，然後傳送到華為雲端大資料中心，通過AI人工智能系統和專家診斷，提供靶向藥品、定向施肥，大幅提高用水量，施肥量。

華為的「互聯網農場」包括，精準耕作、智慧灌溉、智慧溫室，產量監測，畜牧監測、支付系統、和農業貿易平台等，能夠實現農業生產環境的智慧感知、智慧預警、智慧分析、智慧決策、專家線上指導，為農業生產提供精準化種植、視覺化管理、智能化決策，實現「從農田到餐桌」的全過程質量追溯體系。