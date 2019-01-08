官員遭控收賄　國發會澄清：此亞洲矽谷非亞洲矽谷

▲桃園市政府官員遭控在擔任亞洲矽谷計畫時收賄，國發會澄清，此亞洲矽谷辦公室不是國發會的亞洲矽谷辦公室。（圖／取自行政院直播）

記者馮建棨／台北報導

桃園市政府前經濟發展局長朱松偉被控在擔任「亞洲矽谷計畫」副執行祕書期間，涉嫌收受業者賄賂與餽贈，今天法院以有串證、串供之虞，裁准朱松偉羈押禁見。國發會發出新聞稿澄清，說朱松偉是「桃園市政府」的亞洲矽谷辦公室擔任職位，並非「國發會」亞洲矽谷計畫。

據了解，「亞洲矽谷計畫」是落實總統蔡英文就職提出打造亞洲矽谷話，發展五大創新產業，以桃園作為示範基地，是繼桃園航空城後，桃園市最大的開發計畫案。

國發會表示，這次朱松偉被控在擔任「亞洲矽谷計畫」的執行秘書，這是桃園市府成立的「亞洲‧矽谷桃園市政府計畫專案辦公室」職位，並非國發會的「亞洲矽谷計畫執行中心」。

國發會指出，國發會的亞洲矽谷執行中心，是由國發會副主委鄭貞茂、經濟部次長龔明鑫擔任執行長；副執行長前由科技部參事汪庭安擔任，後改由本會產業發展處長詹方冠兼任至今。朱前局長並未在執行中心擔任過任何職務。

國發會還說，為了推動亞洲矽谷，國發會跟經濟部合作，透過智慧城鄉應用計畫補助機制，對外公開徵求廠商提案，以利物聯網產業發展，過程並未由地方官員擔任審查委員或由地方政府參與決定。