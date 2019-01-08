iPhone賣不好怪誰？彭博：陸僅是蘋果的眾多問題之一

▲蘋果最大的問題就是它依賴著一個不再增長的市場。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

自蘋果坦承iPhone銷售不如預期以來，外界就一直關注著蘋果在中國大陸的業務及中國大陸經濟問題帶來的影響。這乍看之下合乎邏輯，因為蘋果執行長庫克在至投資人的信函中指出，中國大陸地區iPhone銷售疲軟是蘋果下調展望的主因，但彭博專欄作家Shira Ovide卻撰文指出，蘋果最大的問題根本不在中國大陸。

「中國大陸不是蘋果最大的問題」，Ovide指出，截至2018年9月，蘋果的營收增加360億美元，包括中國大陸、台灣及香港在內的大中華地區為其貢獻20%，而歐美、印度、中東及非洲等地區則分別佔屏果營收增長的43％及21％。換句話說，蘋果絕大部分的增長都來自中國大陸以外的地區，中國大陸並非蘋果近期成長最大驅力，因此不應把蘋果上季營收下滑的主因歸咎於大陸。

的確，大陸市場對蘋果相當重要，而該公司近來未能適應當地競爭及大陸智慧型手機市場已日趨成熟也是事實，但蘋果最大的問題就是它依賴著一個不再增長的市場。

包括中國大陸在內，全球智慧型手機的銷量不是停滯就是下滑，iPhone在2018年的銷量僅略高於2017年，但由於單位價格上漲，所以營收增長幅度也不小。如今智慧型手機正在複製PC（個人電腦）的模式，消費者的換機頻率下降，這種趨勢其實早就有徵兆，但庫克並未注意到且未就這個趨勢採取行動。

蘋果難以逆轉智慧型手機市場的低迷，儘管印度等市場的智慧型手機銷售仍在成長，但蘋果在這些地區的銷售狀況卻相當低迷。iPhone銷售佔蘋果整體營收的3分之2，預計今年將會再減少2%。

Ovide認為，對蘋果而言，中國大陸確實是個麻煩，但它不應承擔所有的責任。蘋果可能有99個問題，而中國大陸僅是其中之一。