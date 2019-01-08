聯發科CES展AI視覺、語音　大秀邊緣運算實力

▲聯發科在CES展出邊緣AI計算晶片，下同。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

聯發科今（8）日在美國國際消費電子產品展（CES）上推出多款AI人工智慧終端產品解決方案，應用在視覺（AI vision）平台MT8175，和應用於語音（AI voice）平台的MT8518，大秀AI邊緣運算實力。

聯發科技資深副總經理游人傑表示，我們已經看到人工智慧從語音走到影像，並從雲端走向終端。聯發科在智慧語音助理裝置（VAD）中支持各種AI應用，包括帶有顯示螢幕和錄影鏡頭的智慧終端機設備。

游人傑表示，其中，智慧顯示和智慧相機的MT8175可帶來更快、更精確的圖像品質；MT8518則讓智慧語音助理裝置，實現雲端與終端的無縫接軌，開拓將語音助手引入可攜式智慧音箱市場的商機。

游人傑指出，目前客戶對MT8518的終端人工智慧邊緣雲算(Edge AI)和低功耗性能的市場潛力十分期待。低功耗語音喚醒顯著延長了電池壽命，將是可攜式智慧音箱市場的巨大突破。此外，聯發科功能強大的音訊參數調整工具PowerAQ，已獲得許多國內外知名音頻品牌採用。

智慧電視讓圖像更逼真

聯發科新一代智慧電視AI成像畫質技術（AI PQ）為數位電視帶來了人臉識別、場景檢測等AI增強功能。通過場景檢測，智慧電視可以從每幀畫面中區分出人像和其它類型的場景，如風景、室內或體育場館等，在自動調整清晰度的同時微調膚色，令圖像更加逼真。

聯發科MT8175 AI視覺(AI Vision)平台搭載了最新的圖像信號處理器(ISP)及人工智慧處理單元(APU)，讓圖像捕捉更快、更清晰，而且功耗更低。



推動進階的智慧音箱

聯發科技MT8518 AI語音交互系統晶片將推動人工智慧語音助手的市場發展，帶動以低功耗語音喚醒和低功耗串流媒體播放為特色，具被強大的邊緣AI運算終端新趨勢。

MT8518支援低功率語音喚醒功能，可將終端設備的待機時間延長10倍，同時還支援低功耗遠距指令、本地聲紋識別(Local Speaker ID)和本地語音指令(Local Command )等功能。

對於音樂串流媒體播放，MT8518的低功耗播放技術可以提供比上一代解決方案長兩倍的播放時間。



