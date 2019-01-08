不僅iPhone失寵　Apple Watch去年下半年市占也跌破45%

▲ 蘋果Apple Watch為智慧型手錶市場龍頭，但去年第2季、第3季市占下滑至43.35%。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

目前全球智慧手錶市場正穩步擴張中，不過據研究機構ABI Research上周發布的報告顯示，蘋果Apple Watch的市占卻逐漸下滑，在2018年下半年的市占更跌破45%至43.35％，為2017年同期以來的最低點。

隨著智慧型手錶銷售逐年增長，預計出貨量將從去年的4000萬支成長至2023年的9900萬支，而在這其中，又以蘋果Apple Watch穩居智慧手錶市場龍頭，即便Apple Watch的市占在去年第2季及第3季下滑至43.35％，但仍遙遙領先其他廠牌，並列居次的Fitbit、華為及三星的市占皆為8%，其他廠商的出貨量則略有成長。

ABI研究分析師Stephanie Tomsett說：「智慧手錶市場是整個智慧穿戴設備市場的重要核心，為消費者提供大量穿戴式設備的功能，包括健身追蹤、心律監測等。」而隨著智慧型手錶的出貨量持續增長，愈來愈多消費者開始選擇蘋果以外的品牌，如Fitbit、華為及三星等，因此，過去幾個季度，蘋果的市占有所下滑。

Apple Watch Series 4在眾多智慧手錶中屬於較為高階的機款，其功能包括一般通知、健身及心律監測、支援LTE網路、Siri及相當厲害的跌倒偵測功能等，部分地區更開放心電圖（ECG）顯示功能。雖然跌倒偵測及ECG功能在一般智慧手錶上較為罕見，但其他廠牌機款雖然功能少了點卻有著更便宜的價格、更長的電池續航力或與智慧型手機的相容性更加等優點，消費者將會在功能、價格及續航力之間做出抉擇。

Apple Watch的售價為399美元，支援LTE的售價則為499美元，電池續航力達18個小時，並與iOS設備相容。而三星Galaxy Watch雖然並未擁有跌倒偵測及ECG功能，卻其售價卻僅要329美元，支援LTE網路的版本則僅379美元，電池續航立達3天，並同時支援iOS、Android裝置。而華為Huawei Watch GT有著自主學習心率偵測與GPS功能，且同樣支援iOS與Android裝置，其售價僅230美元，其續航力更驚人地長達14天。

Tomsett指出，由於Apple Watch大部分的主要功能在其他更便宜、電池續航力更長、兼容性更高的產品上都有，很多消費者便會因此離開蘋果轉而支持其他品牌。