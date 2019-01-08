證交所邀集國巨等7家上市公司 赴香港引資



▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／綜合報導

繼去年12月舉辦「2018投資人關係高峰論壇」，台灣證券交易所今年年初就積極著力於海內外引資，於今（8）日到明（9）日與高盛證券再度攜手合作，赴香港舉辦台灣投資說明會，邀請國巨（2327）等國內七家大型暨新銳企業同行，與當地約70多位機構法人會面，力爭更多資金投入台灣股市。

台灣證交所這次邀集參與的七家國內重要上市公司有國巨、亞德客-KY（1590）、美律（2439）、富邦金（2881）、台光電子（2383）、 智伸科（4551）與群光電子（2385）。

證交所表示，有感於國內外機構投資人對上市公司的重大影響力，於去年底與高盛證券合辦投資人關係高峰論壇，倡導投資人關係，協助改善上市公司與外界的溝通力，這次更延續論壇精神，直接邀請上市公司赴香港與機構投資人會面互動對話。

證交所表示，當今全球資本快速流動，要吸引海外投資人目光並長期注資，上市公司將愈來愈被要求提高資訊揭露、投資人關係維護，以及公司治理；希望藉由論壇與實務經驗的相互配合，展現上市公司在資本市場的價值，提升國際市場的曝光度。

為加強台灣資本市場動能，證交所今年也規劃赴全球金融中心及潛力新市場引資，並著重台灣本地推廣，爭取主動及被動型機構投資人來台與上市公司會面，赴香港為今年度首波引資，後續將安排至其他市場，吸引國際長期資金進駐台股。