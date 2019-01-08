美中貿易因素　反增加台企海外併購機會

▲中美貿易戰，對於出價雖然較為謹慎，但是較具誠意的台灣企業來說，提供更好的併購選擇機會。（圖／達志／示意圖）

記者吳靜君／台北報導

去年度全球企業併購件數直追歷年高點，安永今(8)日公布「全球資本信心晴雨表」報告顯示，企業未來一年對從事併購活動的胃口大幅減少，計畫件數呈現四年以來低點，最主要因素為地緣政治風險增高。

但值得注意的是，安永財務管理諮詢服務總經理何淑芬指出，中美貿易戰雖然造成全球未來前景的不確定性；但從另一角度思考，若台灣企業希望到美國進行跨境交易，美國賣方對於中國買方較多審核門檻，對於台灣買方的好感度相對較高。此外，台灣買方在併購談判過程中，大多出價及態度務實，讓多數美國賣方願意繼續進行談判；若台灣買家表現誠意、認真出價，減少交易過程中的不確定性因素，也將大幅提升併購成功機率。

何淑芬表示，雖然全球的不確定性因素，造成台灣企業對跨境交易持觀望態度；但是安永也觀察到，有部分企業反而藉由此機會，勇於進行其併購策略；主要因以往跨境併購，中國買方出價多較為大方，降低台灣企業優勢，若趁此時機進行併購，反而增加取得理想中併購物件的機會。

安永此份報告調查對象涵蓋45國、共2,600家企業高階主管，報告顯示結果顯示由於法規環境、貿易及關稅不確定性日漸加劇，包括美中貿易戰動態、英國脫歐談判，皆對全球併購活動形成重大壓力。46%受訪者將法規與政治不確定性，列為往後12個月的最大潛在風險；此外，有計畫在未來12個月對外進行併購的比率僅達46%，上一年同期為56%，也來到四年以來的低點。

不確定性問題讓企業主暫時停下併購腳步，預期未來1年內的交易量從目前高點往下跌的現象實屬難免，但安永預期企業對投資組合的檢討必然會帶來資產拋售。另一方面，想要不受科技創新和高度地緣政治紛擾，企業必須懂得善用併購機制，未來12至18個月隨著私募基金及其他私人資本的競相爭逐資產，選擇觀望風向的企業主，最終還是要返回市場。