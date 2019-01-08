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資策會MIC行動支付調查　LINE Pay滲透率第一名

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LINE 公布年度內容回顧排行（圖／記者樓菀玲攝）

▲根據資策會產業情報研究所調查結果顯示，LINE Pay在台灣滲透率為第一名。（圖／記者樓菀玲攝）

記者邱倢芯／綜合報導

資策會產業情報研究所（MIC）今（8）日公布了一項「行動支付大調查」，發現臺灣網友2018年最常使用的行動支付，前五名依序為「LINE Pay（22.3％）」、「Apple Pay（19.9％）」、「街口支付（19.7％）」、「Google Pay（9.1％）」與「台灣Pay/台灣行動支付（4.7％）」。

資深產業分析師胡自立表示，從排名變化可觀測兩個重點：其一是對照2017年的前五名，臺灣本土業者已逐漸縮小與國際業者的差距，2018年LINE Pay雖維持滲透率第一名，但前五名中的街口支付成長幅度最大、增加近一成，而台灣Pay/台灣行動支付也擠進第五名，反映出本土業者崛起趨勢。其二，市場主流行動支付相較2017年更集中化，前三名滲透率已從2017年53.5％提升至2018年的61.9％；前五名滲透率也從2017年64.8%提升至2018年的75.7%。

調查結果顯示，2017與2018年行動支付發展較快的五大使用場域，包含「便利超商（75.6％）」、「量販店（42.5％）」、「超級市場（40.1％）」、「百貨／購物中心（36.4％）」與「連鎖餐飲（33.3％）」，其中便利超商成長最快速，相較2017年成長13.3％。

而在2018年有五大高潛力場域拓展狀況值得關注，包含「網路商店（36.2％）」、「連鎖商店（22.8％）」、「交通運輸（22.3％）」、「繳費（17.2％）」與「虛擬商品服務，如貼圖、App內消費、虛寶等（11.8％）」，其中有兩個場域成長潛力很高，網路商店滲透率便相較2017年成長了16.4％，交通運輸則成長了8.4％。

根據MIC調查，2018年行動支付普及率已達50.3％，相較於2017年39.7％有顯著提升。亦即，在18~65歲且持有智慧行動載具的民眾中，每兩人就有一人曾於2018年使用行動支付。進一步觀測用戶年齡層變化，可發現2018年行動支付明顯擴散至更多學生、社會新鮮人與年長者族群。

從普及率來看，18~25歲用戶普及率從2017年39.2％大幅提升至2018年的63.3％，而56~65歲用戶普及率則從26.3％提升至41.4％。從整體年齡層來看，2017年僅26~55歲用戶普及率超過4成，且不同年齡層中唯有26~35歲用戶普及率達5成；然而2018年全年齡層用戶普及率皆已超過4成，且18~45歲的年輕、青壯年用戶普及率已超過6成。

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關鍵字：行動支付,資策會MIC,LINE Pay,Apple Pay,街口支付,Google Pay,台灣Pay

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